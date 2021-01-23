Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210123/shtraf-1594257159.html
Московский ресторан могут оштрафовать за нарушение требований по COVID-19
Московский ресторан могут оштрафовать за нарушение требований по COVID-19
Ресторан "ХищникСтейкs & Burgers" в Мещанском районе столицы могут закрыть на 90 суток или оштрафовать за нарушения мер против COVID-19, сообщил журналистам... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T10:43
2021-01-23T10:43
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/0e/1584600716_0:153:3061:1875_1920x0_80_0_0_97e774ab35fb622431032a3cc15827bb.jpg
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Ресторан "ХищникСтейкs &amp; Burgers" в Мещанском районе столицы могут закрыть на 90 суток или оштрафовать за нарушения мер против COVID-19, сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Сергей Михайлов.Он отметил, что за выявленное нарушение, согласно статье 20.6.1 КоАП РФ, юридическому лицу грозит штраф на сумму до 300 тысяч рублей, а в случае установления фактов причинения вреда здоровью людей до 1 миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/0e/1584600716_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_2b0e557443077e587b66799bf905d4ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, происшествия

Московский ресторан могут оштрафовать за нарушение требований по COVID-19

10:43 23.01.2021
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкУборщица моет пол в закрытом ресторане на одной из улиц в Москве
Уборщица моет пол в закрытом ресторане на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Ресторан "ХищникСтейкs & Burgers" в Мещанском районе столицы могут закрыть на 90 суток или оштрафовать за нарушения мер против COVID-19, сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Сергей Михайлов.
"В рамках проведения очередного рейда в ночь с 22 на 23 января 2021 года по адресу: Кузнецкий мост 18/7 был проверен ресторан "ХищникСтейкs & Burgers". В ходе обследования выявлено, что заведение продолжало работать, посетителям подавались напитки и еда после 24.00 часов" - рассказал Михайлов.
Он отметил, что за выявленное нарушение, согласно статье 20.6.1 КоАП РФ, юридическому лицу грозит штраф на сумму до 300 тысяч рублей, а в случае установления фактов причинения вреда здоровью людей до 1 миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:11Участники незаконной акции в Самаре прорывались к дому правительства
15:11Ученый рассказал, можно ли привиться двумя вакцинами от COVID-19
15:03В Ростове-на-Дону участники незаконной акции пытаются снести заграждения
15:03В Саратове школьник погиб из-за падения льда с крыши многоэтажки
15:02Главная новогодняя елка России покинула Кремль
14:56Крымские татары сочли слова Кравчука признанием Крыма российским
14:56В США выявили 186,8 тысячи новых случаев COVID-19
14:55В ЛНР заявили о перехвате украинского беспилотника в Донбассе
14:51Адмирал назвал Феликса Громова хорошим моряком
14:49КПРФ объяснила "участие" отсутствовавших депутатов в работе Госдумы
14:46Участники незаконной акции в Москве заблокировали два выхода из метро
14:43Соцсети удалили 89% призывов к детям участвовать в незаконных акциях
14:42В центре Москве около четырех тысяч человек собрались на незаконную акцию
14:35В Петербурге участники незаконной акции вернулись на Сенатскую площадь
14:33Участники несогласованной акции в Москве вышли на проезжую часть
14:30В Москве на незаконной акции начались потасовки с полицией
14:29Бутина назвал проходящие в регионах незаконные акции "агонией протеста"
14:27Москалькова прокомментировала незаконные акции на Дальнем Востоке
14:26Способное достроить "Северный поток — 2" судно прибыло в Висмар
14:25Умер президент Московского зоопарка Владимир Спицин
Лента новостейМолния