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Московский ресторан могут оштрафовать за нарушение требований по COVID-19

Московский ресторан могут оштрафовать за нарушение требований по COVID-19

Ресторан "ХищникСтейкs & Burgers" в Мещанском районе столицы могут закрыть на 90 суток или оштрафовать за нарушения мер против COVID-19, сообщил журналистам... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T10:43

2021-01-23T10:43

2021-01-23T10:43

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коронавирус covid-19

москва

происшествия

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Ресторан "ХищникСтейкs & Burgers" в Мещанском районе столицы могут закрыть на 90 суток или оштрафовать за нарушения мер против COVID-19, сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Сергей Михайлов.Он отметил, что за выявленное нарушение, согласно статье 20.6.1 КоАП РФ, юридическому лицу грозит штраф на сумму до 300 тысяч рублей, а в случае установления фактов причинения вреда здоровью людей до 1 миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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