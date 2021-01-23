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Московский ресторан могут оштрафовать за нарушение требований по COVID-19
Московский ресторан могут оштрафовать за нарушение требований по COVID-19
Ресторан "ХищникСтейкs & Burgers" в Мещанском районе столицы могут закрыть на 90 суток или оштрафовать за нарушения мер против COVID-19, сообщил журналистам... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T10:43
2021-01-23T10:43
2021-01-23T10:43
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Ресторан "ХищникСтейкs & Burgers" в Мещанском районе столицы могут закрыть на 90 суток или оштрафовать за нарушения мер против COVID-19, сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Сергей Михайлов.Он отметил, что за выявленное нарушение, согласно статье 20.6.1 КоАП РФ, юридическому лицу грозит штраф на сумму до 300 тысяч рублей, а в случае установления фактов причинения вреда здоровью людей до 1 миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, происшествия
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Ресторан "ХищникСтейкs & Burgers" в Мещанском районе столицы могут закрыть на 90 суток или оштрафовать за нарушения мер против COVID-19, сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Сергей Михайлов.
"В рамках проведения очередного рейда в ночь с 22 на 23 января 2021 года по адресу: Кузнецкий мост 18/7 был проверен ресторан "ХищникСтейкs & Burgers". В ходе обследования выявлено, что заведение продолжало работать, посетителям подавались напитки и еда после 24.00 часов" - рассказал Михайлов.
Он отметил, что за выявленное нарушение, согласно статье 20.6.1 КоАП РФ, юридическому лицу грозит штраф на сумму до 300 тысяч рублей, а в случае установления фактов причинения вреда здоровью людей до 1 миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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