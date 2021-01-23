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Сбросившая 40 килограммов женщина назвала главный секрет похудения
Сбросившая 40 килограммов женщина назвала главный секрет похудения
Жительница Индии, похудевшая на 40 килограммов за пять месяцев, раскрыла в интервью газете Times of India секрет своего успеха. РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T04:24
2021-01-23T12:44
индия
в мире
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Жительница Индии, похудевшая на 40 килограммов за пять месяцев, раскрыла в интервью газете Times of India секрет своего успеха.По словам 32-летней Сааны Шетти, она испытала сильный шок, когда врачи выявили у нее повышенный уровень холестерина и сахара в крови. "Врач сказал мне: либо я должна похудеть, либо мне придется готовиться к частым болезням. Тогда я решила, что от лишнего веса необходимо избавляться", — указала женщина, максимальный вес которой составлял 125 килограммов.Как рассказала женщина, секрет похудения заключается не в том, какую пищу употреблять, а в размере порций."Для похудения и оптимального здоровья необходимо питаться умеренно. Контроль над порциями — это то, что помогло мне достичь таких результатов в рекордно короткие сроки", — пояснила она. Шетти добавила, что тщательно пережевывает пищу, "по 32 раза", что, по ее словам, "действительно помогает изменить ситуацию".Женщина также сообщила, что сразу отказалась от сахара, изделий из пшеницы и невегетарианской пищи. Кроме того, она увеличила физическую активность, взяв за правило ходить пешком не менее 1,5 часов подряд, и начала заниматься йогой.
https://ria.ru/20210119/pokhudenie-1593757904.html
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индия, в мире

Сбросившая 40 килограммов женщина назвала главный секрет похудения

04:24 23.01.2021 (обновлено: 12:44 23.01.2021)
 
© Fotolia / Jürgen FälchleЧеловек на весах
Человек на весах - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
© Fotolia / Jürgen Fälchle
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Жительница Индии, похудевшая на 40 килограммов за пять месяцев, раскрыла в интервью газете Times of India секрет своего успеха.
По словам 32-летней Сааны Шетти, она испытала сильный шок, когда врачи выявили у нее повышенный уровень холестерина и сахара в крови. "Врач сказал мне: либо я должна похудеть, либо мне придется готовиться к частым болезням. Тогда я решила, что от лишнего веса необходимо избавляться", — указала женщина, максимальный вес которой составлял 125 килограммов.
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Как рассказала женщина, секрет похудения заключается не в том, какую пищу употреблять, а в размере порций.
"Для похудения и оптимального здоровья необходимо питаться умеренно. Контроль над порциями — это то, что помогло мне достичь таких результатов в рекордно короткие сроки", — пояснила она. Шетти добавила, что тщательно пережевывает пищу, "по 32 раза", что, по ее словам, "действительно помогает изменить ситуацию".
Женщина также сообщила, что сразу отказалась от сахара, изделий из пшеницы и невегетарианской пищи. Кроме того, она увеличила физическую активность, взяв за правило ходить пешком не менее 1,5 часов подряд, и начала заниматься йогой.
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