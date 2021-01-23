https://ria.ru/20210123/sekret-1594245163.html

Сбросившая 40 килограммов женщина назвала главный секрет похудения

Сбросившая 40 килограммов женщина назвала главный секрет похудения

Жительница Индии, похудевшая на 40 килограммов за пять месяцев, раскрыла в интервью газете Times of India секрет своего успеха. РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T04:24

2021-01-23T04:24

2021-01-23T12:44

индия

в мире

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Жительница Индии, похудевшая на 40 килограммов за пять месяцев, раскрыла в интервью газете Times of India секрет своего успеха.По словам 32-летней Сааны Шетти, она испытала сильный шок, когда врачи выявили у нее повышенный уровень холестерина и сахара в крови. "Врач сказал мне: либо я должна похудеть, либо мне придется готовиться к частым болезням. Тогда я решила, что от лишнего веса необходимо избавляться", — указала женщина, максимальный вес которой составлял 125 килограммов.Как рассказала женщина, секрет похудения заключается не в том, какую пищу употреблять, а в размере порций."Для похудения и оптимального здоровья необходимо питаться умеренно. Контроль над порциями — это то, что помогло мне достичь таких результатов в рекордно короткие сроки", — пояснила она. Шетти добавила, что тщательно пережевывает пищу, "по 32 раза", что, по ее словам, "действительно помогает изменить ситуацию".Женщина также сообщила, что сразу отказалась от сахара, изделий из пшеницы и невегетарианской пищи. Кроме того, она увеличила физическую активность, взяв за правило ходить пешком не менее 1,5 часов подряд, и начала заниматься йогой.

https://ria.ru/20210119/pokhudenie-1593757904.html

https://rsport.ria.ru/20210119/mayonez-1593602635.html

индия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

индия, в мире