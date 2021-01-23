Лидер ХДС не увидел оснований для отмены антироссийских санкций ЕС
02:34 23.01.2021 (обновлено: 06:30 23.01.2021)
© REUTERS / Hannibal HanschkeНовоизбранный лидер партии Христианско-демократический союз Армин Лашет
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Оснований для отмены санкций ЕС против России нет, такое мнение в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung высказал новый глава Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет, который как предполагается, может сменить на посту канцлера ФРГ Ангелу Меркель.
По словам политика, главным образом санкции против Москвы введены из-за воссоединения с Крымом, а другие касаются конфликта в Донбассе и реализации минских соглашений. Лашет отметил, что ждет прогресса по этим договоренностям, а также заявил о неких "скрытых и открытых актах агрессий", организуемых "контролируемой Россией стороной на востоке Украины"
"Поэтому на данный момент нет оснований для отмены санкций", - добавил новый глава ХДС
В декабре ЕС в очередной раз продлил экономические санкции в отношении России, которые впервые были введены в 2014 году из-за событий в Крыму. В 2015 году Евросовет увязал санкции с "полным выполнением минских соглашений", в реализации которых Брюссель не видит прогресса.
В 2015 году Евросовет увязал санкции с "полным выполнением минских соглашений", в реализации которых Брюссель не видит прогресса.
Отношения Москвы и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Москву обвинили во вмешательстве и ввели против нее санкции, Россия приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение. Также власти не раз отмечали, что разговаривать с Москвой на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно подчеркивала, что не участвует в конфликте на Украине и не является субъектом Минских соглашений по урегулированию.