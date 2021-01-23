https://ria.ru/20210123/sanktsii-1594243272.html

Лидер ХДС не увидел оснований для отмены антироссийских санкций ЕС

Лидер ХДС не увидел оснований для отмены антироссийских санкций ЕС

Оснований для отмены санкций ЕС против России нет, такое мнение в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung высказал новый глава... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T02:34

2021-01-23T02:34

2021-01-23T06:30

армин лашет

россия

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Оснований для отмены санкций ЕС против России нет, такое мнение в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung высказал новый глава Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет, который как предполагается, может сменить на посту канцлера ФРГ Ангелу Меркель.По словам политика, главным образом санкции против Москвы введены из-за воссоединения с Крымом, а другие касаются конфликта в Донбассе и реализации минских соглашений. Лашет отметил, что ждет прогресса по этим договоренностям, а также заявил о неких "скрытых и открытых актах агрессий", организуемых "контролируемой Россией стороной на востоке Украины"В декабре ЕС в очередной раз продлил экономические санкции в отношении России, которые впервые были введены в 2014 году из-за событий в Крыму. В 2015 году Евросовет увязал санкции с "полным выполнением минских соглашений", в реализации которых Брюссель не видит прогресса. В 2015 году Евросовет увязал санкции с "полным выполнением минских соглашений", в реализации которых Брюссель не видит прогресса. Отношения Москвы и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Москву обвинили во вмешательстве и ввели против нее санкции, Россия приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение. Также власти не раз отмечали, что разговаривать с Москвой на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно подчеркивала, что не участвует в конфликте на Украине и не является субъектом Минских соглашений по урегулированию.

https://ria.ru/20210121/sanktsii-1594081923.html

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армин лашет, россия, евросоюз, в мире