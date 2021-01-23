https://ria.ru/20210123/rossiya-1594295849.html

Посольство США прокомментировало несогласованные акции в России

Посольство США прокомментировало несогласованные акции в России

Посольство США в Москве прокомментировало несогласованные акции в регионах России. РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-23T16:51

2021-01-23T16:51

2021-01-24T04:28

ольга ярославская

генеральная прокуратура рф

москва

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Посольство США в Москве прокомментировало несогласованные акции в регионах России.Американская дипмиссия заявила, что следит за "сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах".В пятницу посольство США в России опубликовало места и время несогласованных акций в российских городах 23 января, при этом призвав американцев избегать подобных мероприятий. МИД РФ, комментируя эту информацию, заявил, что попытки подобного "освещения" митингов будут рассматриваться как грубое вмешательство в дела РФ и спровоцируют соответствующую реакцию.Ранее массовые беспорядки произошли в Вашингтоне, где полиция задерживала недовольных результатами выборов президента США. Эти события посольство США не комментировало.МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Отдельное внимание уделяется школьникам – родителей просят оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".Власти российских городов, отказывая ранее в проведении массовых мероприятий, объясняли это сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.

https://ria.ru/20210123/navalnaya-1594286127.html

https://ria.ru/20210123/transport-1594295506.html

москва

вашингтон (город)

сша

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ольга ярославская, генеральная прокуратура рф, москва, вашингтон (город), сша