https://ria.ru/20210123/pustyni-1594194942.html

Мы все умрём. Жильё в экстремальных регионах: пустыни

Мы все умрём. Жильё в экстремальных регионах: пустыни

С каждым годом пустыни отвоевывают километры территорий: сегодня они уже занимают около 14% всей земной суши. Голые равнины из песка и камня, палящее солнце, пылевые бури и трудности с доступом к пресной воде - как в таких условиях строить города, развивать сельское хозяйство, производство и науку? Перенимаем опыт у эксперта из Израиля.

2021-01-23T12:00

2021-01-23T12:00

2021-01-23T14:16

мы все умрём. но это не точно

подкаст

строительство

саудовская аравия

оаэ

израиль

технологии

общество

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Мы все умрём. Жильё в экстремальных регионах: пустыни С каждым годом пустыни отвоевывают километры территорий: сегодня они уже занимают около 14% всей земной суши. Голые равнины из песка и камня, палящее солнце, пылевые бури и трудности с доступом к пресной воде - как в таких условиях строить города, развивать сельское хозяйство, производство и науку? Перенимаем опыт у эксперта из Израиля. audio/mpeg

Мы все умрём. Жильё в экстремальных регионах: пустыни С каждым годом пустыни отвоевывают километры территорий: сегодня они уже занимают около 14% всей земной суши. Голые равнины из песка и камня, палящее солнце, пылевые бури и трудности с доступом к пресной воде - как в таких условиях строить города, развивать сельское хозяйство, производство и науку? Перенимаем опыт у эксперта из Израиля. audio/mpeg

Обсуждать и разбираться в проблеме помогал Михаил Козловский - инженер израильской компании “Isotop”, которая занимается проверкой соответствия ГОСТам в строительстве. Это второй эпизод из серии разговоров про строительство городов и жилья в экстремальных природных зонах. В предыдущем выпуске мы говорили о том, как создавать устойчивые и комфортные города в ледяных пустошах Заполярья.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовили Игорь Кривицкий и Артём БуфтякМонтаж Андрея ТемноваПомогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подкаст, аудио, строительство, саудовская аравия, оаэ, израиль, технологии, общество