https://ria.ru/20210116/zapolyare-1593310364.html

Мы все умрём. Жильё в экстремальных регионах: Заполярье

Мы все умрём. Жильё в экстремальных регионах: Заполярье

С расширением Северного морского пути появилась необходимость строить в крайних северных регионах не только временные базы, но и полноценные города. Каким должно быть жильё для экстремально холодных мест? Что архитектура заполярных городов может почерпнуть у МКС, подводной лодки и поезда? Как сохранить жителям заполярного города здоровую психику?

2021-01-16T12:00

2021-01-16T12:00

2021-01-16T12:00

мы все умрём. но это не точно

подкаст

российская академия художеств

арктика

технологии

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Мы все умрём. Жильё в экстремальных регионах: Заполярье С расширением Северного морского пути появилась необходимость строить в крайних северных регионах не только временные базы, но и полноценные города. Каким должно быть жильё для экстремально холодных мест? Что архитектура заполярных городов может почерпнуть у МКС, подводной лодки и поезда? Как сохранить жителям заполярного города здоровую психику? audio/mpeg

Мы все умрём. Жильё в экстремальных регионах: Заполярье С расширением Северного морского пути появилась необходимость строить в крайних северных регионах не только временные базы, но и полноценные города. Каким должно быть жильё для экстремально холодных мест? Что архитектура заполярных городов может почерпнуть у МКС, подводной лодки и поезда? Как сохранить жителям заполярного города здоровую психику? audio/mpeg

На эти и другие вопросы отвечает Валерий Ржевский - заслуженный архитектор РФ, академик Российской академии художеств, академик Международной академии художеств, профессор кафедры “Дизайн среды” Московского Художественно-промышленного института.Сейчас северные базы военных и учёных больше похожи на бункер, чем на полноценное жильё. Но подземные убежища бывают разными, и в некоторых можно жить не хуже, чем в доме. Об этом мы говорили в эпизоде "Бункер против (почти) любой катастрофы".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовили Игорь Кривицкий и Артём БуфтякМонтаж Семёна НедовенчанногоПомогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аудио, подкаст, российская академия художеств, арктика, технологии