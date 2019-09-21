Мы все умрём. Бункер против (почти) любой катастрофы

В других городах и за рубежом, по словам специалиста, бункеры встречаются не так часто, их суммарная вместимость значительно меньше, а рассчитаны они лишь на несколько суток проживания. Частные бункеры встречаются ещё реже, но обычно готовы принять больше людей и на более долгий срок. Однако в обоих случаях очень многое может пойти не по плану.