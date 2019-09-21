Мы все умрём. Бункер против (почти) любой катастрофы

В других городах и за рубежом, по словам специалиста, бункеры встречаются не так часто, их суммарная вместимость значительно меньше, а рассчитаны они лишь на несколько суток проживания. Частные бункеры встречаются ещё реже, но обычно готовы принять больше людей и на более долгий срок. Однако в обоих случаях очень многое может пойти не по плану.
От каких катастроф можно спастись в подземном убежище? Как обеспечить всем необходимым десятки людей на многие недели? Какие опасности и трудности ожидают жителей убежища? Когда можно покидать бункер и что с ним делать после? Какого размера самое большое в России убежище и сколько оно стоит?
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Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
Эксперт подкаста Данила Андреев
Монтаж Андрея Темнова
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