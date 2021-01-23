https://ria.ru/20210123/probki-1594285456.html

В Москве пробки на дорогах достигли пяти баллов из-за незаконной акции

В Москве пробки на дорогах достигли пяти баллов из-за незаконной акции

Пробки в Москве в субботу достигли 5 баллов из-за несогласованной акции в центре Москвы, сообщается в telegram-канале Дептранс.Оперативно. РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T15:22

2021-01-23T15:22

2021-01-23T15:55

департамент транспорта г. москвы

генеральная прокуратура рф

москва

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Пробки в Москве в субботу достигли 5 баллов из-за несогласованной акции в центре Москвы, сообщается в telegram-канале Дептранс.Оперативно.Ранее дептранс сообщал, что участники несанкционированных мероприятий в Москве начали выходить на проезжую часть и мешать движению транспорта.В ведомстве убедительно просят не выходить на проезжую часть и не препятствовать движению личного и городского транспорта, а также спасательных служб.МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".

https://ria.ru/20210123/snezhki-1594285101.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

департамент транспорта г. москвы, генеральная прокуратура рф, москва