В Москве пробки на дорогах достигли пяти баллов из-за незаконной акции
15:22 23.01.2021 (обновлено: 15:55 23.01.2021)
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Пробки в Москве в субботу достигли 5 баллов из-за несогласованной акции в центре Москвы, сообщается в telegram-канале Дептранс.Оперативно.
Ранее дептранс сообщал, что участники несанкционированных мероприятий в Москве начали выходить на проезжую часть и мешать движению транспорта.
"ЦОДД: из-за скопления людей затруднено движение на некоторых магистралях в центре, из-за этого растёт загрузка улиц. Пробки в Москве — 5 баллов", — говорится в сообщении.
В ведомстве убедительно просят не выходить на проезжую часть и не препятствовать движению личного и городского транспорта, а также спасательных служб.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".
Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".