https://ria.ru/20210123/premiya-1594265351.html

Главный приз у "Блокадного дневника": как прошла премия "Золотой орел"

Главный приз у "Блокадного дневника": как прошла премия "Золотой орел"

Лучшим фильмом 2020 года, по версии национальной кинематографической премии "Золотой орел", стал фильм "Блокадный дневник" режиссера Андрея Зайцева, который... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T12:05

2021-01-23T12:05

2021-01-23T12:05

культура

ольга любимова

кино и сериалы

новости культуры

владимир наумов

никита михалков

золотой орел (премия)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/17/1594263233_0:129:3072:1857_1920x0_80_0_0_4367bfe8dcf6f7d5f264fb07543e45f2.jpg

МОСКВА, 22 января - РИА Новости. Лучшим фильмом 2020 года, по версии национальной кинематографической премии "Золотой орел", стал фильм "Блокадный дневник" режиссера Андрея Зайцева, который также получил приз за лучший сценарий, лучшим режиссером академики признали Андрея Кончаловского за его "Дорогих товарищей", сообщил корреспондент РИА Новости.Церемония вручения наград прошла вечером в пятницу в павильоне киноконцерна "Мосфильм", ее открыла министр культуры РФ Ольга Любимова, которая поблагодарила кинематографистов за командную работу в непростом году.На церемонии также присутствовали глава департамента кинематографии Минкультуры Светлана Максимченко, глава Фонда "Кинопрайм" Антон Малышев, режиссеры Никита Михалков, Евгений Герасимов, Алексей и Илья Учители, Светлана Дружинина, актеры Юрий Борисов, Алена Бабенко, Анна и Надежда Михалковы, Светлана Иванова, Александр Домогаров и другие.Лучшим фильмом 2020 года жюри признало картину "Блокадный дневник" Андрея Зайцева, рассказывающую историю молодой женщины, которая в первую блокадную зиму через весь город идет к своему отцу, чтобы увидеть его в последний раз. Зайцев также получил приз за лучший сценарий, а исполнительница главной роли Ольга Озоллапиня была отмечена как лучшая актриса кино.Озоллапиня в свою очередь поблагодарила режиссера за совместную работу, признавшись, что ее утвердили на эту роль только с третьего раза.Режиссер фильма "Дорогие товарищи", рассказывающего историю о забастовке рабочих в советском Новочеркасске, Андрей Кончаловский, получил "Золотого орла" в номинации "Лучшая режиссерская работа".Лучшим актером кино в 2020 году жюри признало Юрия Борисова, сыгравшего создателя легендарного оружия в фильме "Калашников" режиссера Константина Буслова. В номинации "Лучшая мужская роль на телевидении" победу одержал Максим Матвеев, который сыграл в сериале "Триггер".Светлану Немоляеву наградили "Золотым орлом" в номинации "Лучшая женская роль на телевидении", жюри отметило ее роль в сериале "Дипломат".Призы за роли второго плана получили Александр Домогаров, снявшийся в "Союзе спасения", и Мария Аронова за участие в фильме "Лед 2".Приз за "Лучший телевизионный сериал" вручили проекту "Триггер", а в номинации "Лучший телефильм или мини-сериал" победителем стал "Одесский пароход", снятый по мотивам произведений писателя-сатирика Михаила Жванецкого.В номинации "Лучший неигровой фильм" победила картина "Пространство стиха: Борис Слуцкий" режиссера Виктора Ткачева. Звание "Лучший короткометражный фильм" получил One mango, please режиссера Надежды Михалковой. Лучшим анимационным фильмом признали "Хозяйку медной горы" режиссера Дмитрия Геллера.За операторскую работу был отмечен Игорь Гринякин ("Союз спасения"). Лучшим художником-постановщиком стал Сергей Агин, который работал над фильмом "Стрельцов".В номинации "Лучшая музыка к фильму" победителем стал композитор Юрий Потеенко, написавший музыку для фильма "Доктор Лиза" режиссера Оксаны Карас. Лучшим звукорежиссером признали Павла Дореули за работу в фильме "Союз спасения". В номинации "Лучший монтаж" статуэтки "Золотых орлов" вручили Александру Кошелеву и Дмитрию Корабельникову за фильм "Стрельцов".Фильм "1917" британского режиссера Сэма Мендеса признали лучшим зарубежным фильмом в российском прокате.Премия "Золотой орел" учреждена "Национальной Академией кинематографических искусств и наук России" 4 марта 2002 года. Президент академии - режиссер Владимир Наумов ("Бег", "Тегеран 43"). Отбор по номинациям осуществляет экспертный совет. Премия присуждается по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов академии. В этом году Академия учредила денежные призы в индивидуальных номинациях - 150 тысяч рублей и 300 тысяч рублей за фильмы и сериалы.

https://ria.ru/20201210/kultura-1587693279.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга любимова, кино и сериалы, новости культуры, владимир наумов, никита михалков, золотой орел (премия)