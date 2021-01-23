Главный приз у "Блокадного дневника": как прошла премия "Золотой орел"
МОСКВА, 22 января - РИА Новости. Лучшим фильмом 2020 года, по версии национальной кинематографической премии "Золотой орел", стал фильм "Блокадный дневник" режиссера Андрея Зайцева, который также получил приз за лучший сценарий, лучшим режиссером академики признали Андрея Кончаловского за его "Дорогих товарищей", сообщил корреспондент РИА Новости.
Церемония вручения наград прошла вечером в пятницу в павильоне киноконцерна "Мосфильм", ее открыла министр культуры РФ Ольга Любимова, которая поблагодарила кинематографистов за командную работу в непростом году.
Церемония вручения премии "Золотой орел"
"Мы сохранили отечественный национальный прокат, мы сохранили праздник и возможность самого похода в кино в самый сложный год для наших зрителей. Мы знаем, с какими трудностям были связаны ваши съемки в этом году, мы знаем, как вы терпели, старались, вы нам помогали, и это вдохновляло нас", - сказала министр.
На церемонии также присутствовали глава департамента кинематографии Минкультуры Светлана Максимченко, глава Фонда "Кинопрайм" Антон Малышев, режиссеры Никита Михалков, Евгений Герасимов, Алексей и Илья Учители, Светлана Дружинина, актеры Юрий Борисов, Алена Бабенко, Анна и Надежда Михалковы, Светлана Иванова, Александр Домогаров и другие.
Церемония вручения премии "Золотой орел"
Лучшим фильмом 2020 года жюри признало картину "Блокадный дневник" Андрея Зайцева, рассказывающую историю молодой женщины, которая в первую блокадную зиму через весь город идет к своему отцу, чтобы увидеть его в последний раз.
Зайцев также получил приз за лучший сценарий, а исполнительница главной роли Ольга Озоллапиня была отмечена как лучшая актриса кино.
"Этого сценария, этого фильма не было бы, если бы не было "Блокадной книги" Даниила Гранина и Алеся Адамовича, потому что именно она дала толчок к тому, что я понял, не знаю, почему, что хочу снять это кино", - сказал Зайцев.
Озоллапиня в свою очередь поблагодарила режиссера за совместную работу, признавшись, что ее утвердили на эту роль только с третьего раза.
Режиссер фильма "Дорогие товарищи", рассказывающего историю о забастовке рабочих в советском Новочеркасске, Андрей Кончаловский, получил "Золотого орла" в номинации "Лучшая режиссерская работа".
Лучшим актером кино в 2020 году жюри признало Юрия Борисова, сыгравшего создателя легендарного оружия в фильме "Калашников" режиссера Константина Буслова.
Церемония вручения премии "Золотой орел"
В номинации "Лучшая мужская роль на телевидении" победу одержал Максим Матвеев, который сыграл в сериале "Триггер".
Светлану Немоляеву наградили "Золотым орлом" в номинации "Лучшая женская роль на телевидении", жюри отметило ее роль в сериале "Дипломат".
"Я жутко горда, даже передать вам не могу как... Это счастье, что я вдруг получаю признание от такой потрясающей премии, от людей, которые составляют гордость и счастье нашего кинематографа", - сказала Немоляева, поблагодарив за высокую оценку кинематографистов, которые аплодировали ей стоя.
Призы за роли второго плана получили Александр Домогаров, снявшийся в "Союзе спасения", и Мария Аронова за участие в фильме "Лед 2".
Приз за "Лучший телевизионный сериал" вручили проекту "Триггер", а в номинации "Лучший телефильм или мини-сериал" победителем стал "Одесский пароход", снятый по мотивам произведений писателя-сатирика Михаила Жванецкого.
"Я очень рад и очень благодарен тем, кто дал возможность это снять, моей группе, актерам, но главным образом за то, что мы можем еще раз вспомнить человека, который сыграл огромную роль в атмосфере нашей жизни. Я говорю о Михаиле Жванецком. Я благодарен ему больше всего", - сказал режиссер "Одесского парохода" Сергей Урсуляк.
Церемония вручения премии "Золотой орел"
В номинации "Лучший неигровой фильм" победила картина "Пространство стиха: Борис Слуцкий" режиссера Виктора Ткачева. Звание "Лучший короткометражный фильм" получил One mango, please режиссера Надежды Михалковой. Лучшим анимационным фильмом признали "Хозяйку медной горы" режиссера Дмитрия Геллера.
Церемония вручения премии "Золотой орел"
За операторскую работу был отмечен Игорь Гринякин ("Союз спасения"). Лучшим художником-постановщиком стал Сергей Агин, который работал над фильмом "Стрельцов".
В номинации "Лучшая музыка к фильму" победителем стал композитор Юрий Потеенко, написавший музыку для фильма "Доктор Лиза" режиссера Оксаны Карас. Лучшим звукорежиссером признали Павла Дореули за работу в фильме "Союз спасения". В номинации "Лучший монтаж" статуэтки "Золотых орлов" вручили Александру Кошелеву и Дмитрию Корабельникову за фильм "Стрельцов".
Фильм "1917" британского режиссера Сэма Мендеса признали лучшим зарубежным фильмом в российском прокате.
Премия "Золотой орел" учреждена "Национальной Академией кинематографических искусств и наук России" 4 марта 2002 года. Президент академии - режиссер Владимир Наумов ("Бег", "Тегеран 43"). Отбор по номинациям осуществляет экспертный совет. Премия присуждается по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов академии. В этом году Академия учредила денежные призы в индивидуальных номинациях - 150 тысяч рублей и 300 тысяч рублей за фильмы и сериалы.
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