https://ria.ru/20210123/pokhudenie-1594252007.html

Назван способ похудения к лету без насилия над собой

Назван способ похудения к лету без насилия над собой

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой" перечислила простые правила, позволяющие похудеть к лету без жестких ограничений и изнуряющих... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T09:20

2021-01-23T09:20

2021-01-23T09:20

елена соломатина

похудение

диеты

общество

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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой" перечислила простые правила, позволяющие похудеть к лету без жестких ограничений и изнуряющих занятий спортом.Так, по ее словам, не стоит морить себя голодом или сидеть на малокалорийной диете — это приводит к стрессу и срывам в еде: организм начинает делать "запасы на всякий случай". Поэтому следует включить в рацион легко усваиваемый белок, а жареное красное мясо заменить на вареное. Вместо свинины врач предложила съесть курицу, рыбу или индейку. Красное мясо можно употреблять не более двух раз в неделю. Также стоит уделить внимание зелени и овощам в рационе.Важно помнить и о богатых йодом морепродуктах и хурме. Витамин D, чья нехватка способствует набору веса, содержится в яйцах, рыбе и молочных продуктах. Специи, особенно перец, имбирь или чеснок, усиливают метаболизм. Так, для похудения Соломатина предложила готовить смузи из огурца, лайма и имбиря. Еще одним напитком для поддержания нормального веса является зеленый чай без сахара. Кроме того, важно пить много жидкости — вода вымывает лишнее из организма. Есть лучше всего минимум пять раз в день, а перекусывать фруктами и овощами, а не выпечкой. Также стоит съедать небольшой кусок мяса или яйцо. Количество углеводов, по словам врача, следует сократить.Не стоит есть на ночь или ночью: последний прием пищи должен быть за три-четыре часа до сна. Также диетолог предложила записывать все, что съедаете, — это дисциплинирует и позволяет упорядочить питание.Из рациона следует исключить сладкие газированные напитки, сахар, выпечку, продукты с трансжирами. Если хочется жирного, то можно съесть ломтик сала. Растительное масло для жарки Соломатина предложила заменить на топленое или рафинированное оливковое. А для того, чтобы избавиться от тяги к сладкому, медик предложила включить в рацион добавки с хромом и магнием.На набор веса влияет и сон. Зимой Соломатина посоветовала ложиться спать раньше. Соматотропный гормон, который влияет на сброс веса, вырабатывается в полночь в фазе глубокого сна. Для человека необходимо спать семь-восемь часов. Недосып приводит организм в стрессовое состояние, при котором вырабатывается кортизол."А кортизол усиливает желание есть, причем сладкое или жирное", — пояснила врач, подчеркнув, что для похудения также необходимо много двигаться.

https://ria.ru/20210123/sekret-1594245163.html

https://ria.ru/20201207/pokhudenie-1588067587.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена соломатина, похудение, диеты, общество