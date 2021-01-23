https://ria.ru/20210123/pifiya-1594226487.html

Почему Дельфийский оракул видел будущее. Ученые нашли ответ

Почему Дельфийский оракул видел будущее. Ученые нашли ответ

Ученые бьются над главной загадкой Дельфийского оракула: как его жрицам удавалось предсказать будущее. Этот вопрос уже более двух с половиной тысяч лет занимает РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T08:00

2021-01-23T08:00

2021-01-23T08:05

религия и мировоззрение

археология

эгейское море

аналитика - религия и мировоззрение

греция

история

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Ученые бьются над главной загадкой Дельфийского оракула: как его жрицам удавалось предсказать будущее. Этот вопрос уже более двух с половиной тысяч лет занимает умы исследователей. И современные открытия показывают, что в легендарном святилище пользовались довольно хитрыми методами."Сложная проблема"Это место в Греции любят называть "источником силы". Хотя, кроме красивого пейзажа и античных развалин, с виду оно ничем не примечательно. Однако Дельфы — один из самых посещаемых городов страны.И не только в XXI веке. Люди питают интерес к этому месту уже более 3500 лет. Некогда Дельфы были одним из самых известных центров паломничества. Там находился храм в честь бога света Аполлона — один из древнейших.Местом поклонения святилище стало еще в 1600-х годах до нашей эры. Однако на всю Элладу прославилось спустя тысячелетие. Именно этим временем датируются знаменитые дельфийские треножники — специальные сиденья.Они были предназначены для оракулов и жрецов, которые, согласно поверью, "изъявляли волю богов" по запросу верующих.Обряд, который тоже назывался "оракул", был настолько популярным, что по всей Греции, как пишет "отец истории" Геродот, было 80 подобных святилищ. Где-то волю богов угадывали по шелесту священного дуба, а где-то читали знаки судьбы по внутренностям животных. Прорицателями были исключительно мужчины.Но только не в Дельфах. Там эту роль играла женщина. Жрицу звали по-особому — пифией (согласно мифам, город Дельфы изначально именовался Пифами — по имени убитого здесь Аполлоном дракона Пифона).В VII-VI веках до нашей эры дельфийская пифия была, по сути, главным госсоветником. К ней приезжали правители различных земель Греции. Среди них, например, полулегендарный царь Спарты Ликург или афинский деятель Солон.Несмотря на большую популярность обряда, ученые знают о нем совсем мало. В частности, до сих пор толком не понятно, как его проводили. Известно лишь, что желающие обратиться к прорицательнице должны были пройти специальную ритуальную подготовку."Процедура прорицания в Дельфах представляет собой чрезвычайно сложную проблему, прежде всего из-за состояния письменной традиции. Несмотря на то что обращение к оракулу требовало определенных усилий и затрат (вопрошавшие должны были подвергнуться ряду очистительных церемоний, совершить жертвоприношение, внести некоторую плату, кроме того, для обращения за прорицанием существовали определенные дни), доступ к оракулу был достаточно свободен, и святилище посещалось огромным количеством паломников. Тем не менее у нас нет источников, подробно описывающих процедуру прорицания в Дельфах даже для классического периода, не говоря уже о более ранних временах", — пишет в работе по теме российский историк Оксана Кулишова.Зато сохранились фразы, которые говорила пифия посетителям. В целом они довольно расплывчатые. В некоторых случаях жрица излагала их и вовсе стихами.Античный брендНеоднозначность прорицаний ученые объясняют по-разному. Одни считают, что Дельфийский оракул стал чем-то вроде "общегреческого бренда", ведь не зря греки на время прекращали распри ради Пифийских игр. Они были вторыми по значимости после Олимпийских.Кроме того, одним из нерушимых принципов международного права той эпохи была неприкосновенность святилища в Дельфах. Ни одно из государств не могло захватить святыню и ее служителей. Тем более пифию.И та, в свою очередь, как полагают исследователи, не имела права на ошибку. Отсюда и смысловая расплывчатость ее прорицаний.Так, например, она ответила жителям острова Сифнос на вопрос, долго ли продлится их благополучие:"Лишь когда белизной пританей (здание государственного совета. — Прим. ред.) засияет сифнийский (острова Сифнос. — Прим. ред.) И когда белой оградой оденется рынок, тогда-то, Благоразумный, засады древесной, багряного вестника бойся".Вопреки общепринятому представлению, пифию спрашивали чаще о делах насущных, нежели о будущем. В "Истории" Геродота только шесть из шестидесяти паломников задают вопросы о том, что будет. Из 585 прорицаний, как установили историки, более 300 сбылось.Геологическая причинаК середине V века до нашей эры Дельфы утрачивают былую популярность. Тем же временем датированы немногочисленные описания обряда. Одно из них дало исследователям зацепку.Античный писатель Ксенофонт отмечал, что к оракулу пифия готовится довольно долго. Например, в сопровождении жрецов купается в Кастальском источнике (на горе Парнас), потом в храме Аполлона совершает ряд "очистительных обрядов". А прорицает она, сидя на треножнике, "окруженная одурманивающими парами", которые выходят из небольшой расселины прямо под сиденьем.Долгое время считали, что для пифии делали специальный эликсир, который вызывал галлюцинации. Аналогичным образом поступали во время еще одного известного обряда античности — мистерий в Элевсине. Там в качестве основного компонента использовали лавровые листья.Однако в случае с Дельфами все сложнее. Недавно проведенные раскопки показали, что греки неспроста назвали это место "пупом земли"."Древние свидетельства подтверждаются геологическими находками. Химический анализ родниковых вод под святилищем показывает: там есть скопления метана, этана и этилена. Эффекты от вдыхания этилена аналогичны тем, о которых рассказано в древних писаниях", — говорится в научной работе группы химиков и геологов Генри Спиллера, Джона Хейля и Джеля де Бойера.Этилен, по словам ученых, вызывает сильные галлюцинации. Поэтому расплывчатые прорицания пифии можно объяснить его действием.Кроме того, Дельфы, как выяснили исследователи, находятся на стыке трех тектонических плит. Поэтому в античности там часто бывали землетрясения. И после каждого из них образовывался разлом, откуда выходили ядовитые газы."Наверное, этим можно объяснить факт, что оракул проводили в определенное время. И то, что фактически Дельфы окончательно перестали быть местом паломничества во втором веке нашей эры, при императоре Адриане. Видимо, тогда сейсмическая активность угасла", — допускают ученые.Несколько пифийОткрытие заставило научное сообщество задуматься: а что если подобным образом прорицали и другие оракулы? Ведь то и дело археологи находят на побережье Эгейского моря практически идентичные с Дельфами святилища.Все они связаны с богом Аполлоном. В октябре прошлого года раскопали жертвенник в его честь в турецком городе Патары — некогда богатом античном полисе. Из источников известно, что там тоже был оракул.Как отмечают исследователи, вполне возможно, что он располагался на месте тектонического разлома. Сейсмологические данные подтверждают частые землетрясения в этом регионе."На найденный нами жертвенник древние люди клали дары, чтобы успокоить богов", — говорит в интервью агентству Anadolu руководитель раскопок в Патарах Мустафа Кочак.Однако масштабные изыскания только впереди. Согласно древнегреческим источникам, прорицания и предсказания, схожие с дельфийскими, давали еще в шести святилищах на территории античной Греции.

https://ria.ru/20191026/1560232212.html

эгейское море

греция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

археология, эгейское море, аналитика - религия и мировоззрение, греция, история