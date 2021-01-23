https://ria.ru/20210123/peterburg-1594286608.html
В Петербурге участники незаконной акции вышли на проезжую часть
В Петербурге участники незаконной акции вышли на проезжую часть
Участники несогласованной акции отправились с Сенатской площади в центр Петербурга, они выходят на проезжую часть, движение перекрыто, передает корреспондент... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T15:30
2021-01-23T15:30
2021-01-23T15:30
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв - РИА Новости. Участники несогласованной акции отправились с Сенатской площади в центр Петербурга, они выходят на проезжую часть, движение перекрыто, передает корреспондент РИА Новости.Ранее сообщалось, что задержания участников несанкционированного митинга начались в Петербурге до начала акции в субботу днем, и полицейские вытеснили участников с Сенатской площади. Однако часть из них вернулась туда.Позднее, в районе 14.50, участники акции покинули площадь и отправились по Адмиралтейскому проспекту, повернув на Горохову улицу, при этом скандируя лозунги. На данный момент движение автотранспорта по Гороховой улице перекрыто. Люди идут по тротуарам и проезжей части.МВД России и Генпрокуратура ранее предупредили об ответственности как организаторов, так и участников несогласованных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".
https://ria.ru/20210123/navalnaya-1594286127.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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генеральная прокуратура рф, москва, санкт-петербург, происшествия