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В Париже проходит акция протеста против сокращения рабочих мест
В Париже проходит акция протеста против сокращения рабочих мест
В Париже проходит акция против увольнений и с требованием создать новые рабочие места, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T18:39
2021-01-23T19:47
жан-люк меланшон
франция
париж
в мире
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ПАРИЖ, 23 янв — РИА Новости. В Париже проходит акция против увольнений и с требованием создать новые рабочие места, сообщил корреспондент РИА Новости. С призывом провести манифестацию выступили французские профсоюзы, в частности CGT ("Всеобщая конфедерация труда"). В шествии принимают участие представители движения "желтых жилетов". Колона стартовала от Нацсобрания (нижняя палата парламента) и движется к штаб-квартире Союза французских предпринимателей (Medef).До начала шествия перед участниками выступил лидер левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон.Безопасность обеспечивают большое количество полицейских и жандармов, они строго направляют движение колонны.Акция проходит без инцидентов.
https://ria.ru/20190201/1550256514.html
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Новости
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РИА Новости
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96
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353
60
Плакаты и речевки: протестующие против увольнений идут по улицам Парижа
В Париже массовые акции против увольнений, среди участников - "желтые жилеты", жандармы строго направляют движение колонны, передает корреспондент РИА Новости/
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353
60
жан-люк меланшон, франция, париж, в мире

В Париже проходит акция протеста против сокращения рабочих мест

18:39 23.01.2021 (обновлено: 19:47 23.01.2021)
 
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 23 янв — РИА Новости. В Париже проходит акция против увольнений и с требованием создать новые рабочие места, сообщил корреспондент РИА Новости.
С призывом провести манифестацию выступили французские профсоюзы, в частности CGT ("Всеобщая конфедерация труда"). В шествии принимают участие представители движения "желтых жилетов".
Колона стартовала от Нацсобрания (нижняя палата парламента) и движется к штаб-квартире Союза французских предпринимателей (Medef).
До начала шествия перед участниками выступил лидер левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон.
Безопасность обеспечивают большое количество полицейских и жандармов, они строго направляют движение колонны.
Акция проходит без инцидентов.
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