https://ria.ru/20210123/parizh-1594307245.html

В Париже проходит акция протеста против сокращения рабочих мест

В Париже проходит акция протеста против сокращения рабочих мест

В Париже проходит акция против увольнений и с требованием создать новые рабочие места, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T18:39

2021-01-23T18:39

2021-01-23T19:47

жан-люк меланшон

франция

париж

в мире

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ПАРИЖ, 23 янв — РИА Новости. В Париже проходит акция против увольнений и с требованием создать новые рабочие места, сообщил корреспондент РИА Новости. С призывом провести манифестацию выступили французские профсоюзы, в частности CGT ("Всеобщая конфедерация труда"). В шествии принимают участие представители движения "желтых жилетов". Колона стартовала от Нацсобрания (нижняя палата парламента) и движется к штаб-квартире Союза французских предпринимателей (Medef).До начала шествия перед участниками выступил лидер левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон.Безопасность обеспечивают большое количество полицейских и жандармов, они строго направляют движение колонны.Акция проходит без инцидентов.

https://ria.ru/20190201/1550256514.html

франция

париж

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Плакаты и речевки: протестующие против увольнений идут по улицам Парижа В Париже массовые акции против увольнений, среди участников - "желтые жилеты", жандармы строго направляют движение колонны, передает корреспондент РИА Новости/ 2021-01-23T18:39 true PT0M46S

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жан-люк меланшон, франция, париж, в мире