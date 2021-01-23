https://ria.ru/20210123/parizh-1594307245.html
В Париже проходит акция протеста против сокращения рабочих мест
В Париже проходит акция протеста против сокращения рабочих мест
В Париже проходит акция против увольнений и с требованием создать новые рабочие места, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T18:39
2021-01-23T18:39
2021-01-23T19:47
жан-люк меланшон
франция
париж
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/17/1594310553_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_67c180883f89ed761169eaa58e34afbb.jpg
ПАРИЖ, 23 янв — РИА Новости. В Париже проходит акция против увольнений и с требованием создать новые рабочие места, сообщил корреспондент РИА Новости. С призывом провести манифестацию выступили французские профсоюзы, в частности CGT ("Всеобщая конфедерация труда"). В шествии принимают участие представители движения "желтых жилетов". Колона стартовала от Нацсобрания (нижняя палата парламента) и движется к штаб-квартире Союза французских предпринимателей (Medef).До начала шествия перед участниками выступил лидер левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон.Безопасность обеспечивают большое количество полицейских и жандармов, они строго направляют движение колонны.Акция проходит без инцидентов.
https://ria.ru/20190201/1550256514.html
франция
париж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/17/1594310553_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_3b8e9b80f6773ec656315dec808cc937.jpg
Плакаты и речевки: протестующие против увольнений идут по улицам Парижа
В Париже массовые акции против увольнений, среди участников - "желтые жилеты", жандармы строго направляют движение колонны, передает корреспондент РИА Новости/
2021-01-23T18:39
true
PT0M46S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жан-люк меланшон, франция, париж, в мире
ПАРИЖ, 23 янв — РИА Новости. В Париже проходит акция против увольнений и с требованием создать новые рабочие места, сообщил корреспондент РИА Новости.
С призывом провести манифестацию выступили французские профсоюзы, в частности CGT ("Всеобщая конфедерация труда"). В шествии принимают участие представители движения "желтых жилетов".
Колона стартовала от Нацсобрания (нижняя палата парламента) и движется к штаб-квартире Союза французских предпринимателей (Medef).
До начала шествия перед участниками выступил лидер левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон
.
Безопасность обеспечивают большое количество полицейских и жандармов, они строго направляют движение колонны.
Акция проходит без инцидентов.