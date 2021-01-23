https://ria.ru/20210123/otvet-1594300012.html

МИД резко ответил на заявление США о незаконных акциях в России

МИД резко ответил на заявление США о незаконных акциях в России

МИД России, комментируя публикацию посольства США по несогласованным акциям в РФ, призвало американских коллег заняться собственными проблемами и не вмешиваться РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T17:18

2021-01-23T17:18

2021-01-23T18:57

россия

джон салливан

капитолий

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. МИД России, комментируя публикацию посольства США по несогласованным акциям в РФ, призвало американских коллег заняться собственными проблемами и не вмешиваться во внутренние дела других государств.Ранее американская дипмиссия на фоне сообщений о незаконных акциях в России, заявила, что следит за "сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах". В посольстве США добавили, что "поддерживают право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений", а меры российских властей якобы "направлены на подавление этих прав". Ранее массовые беспорядки произошли в Вашингтоне, где полиция задерживала недовольных результатами выборов президента США. Но эти события посольство США не комментировало."Займитесь собственными проблемами и перестаньте вмешиваться во внутренние дела других государств", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства в Facebook.В МИД РФ отметили, что посольство США в Москве ничего не написало 6 января во время манифестаций в Вашингтоне и штурма Капитолия и никак не мотивировало "своих граждан к мирным протестам", не осудило убийства в ходе беспорядков и задержание более 100 человек. В ведомстве добавили, что затем посол США в РФ Джон Салливан назвал произошедшее "преступным нападением".МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Отдельное внимание уделяется школьникам – родителей просят оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".Власти российских городов, отказывая ранее в проведении массовых мероприятий, объясняли это сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.

https://ria.ru/20210123/zakharova-1594296438.html

https://ria.ru/20210123/navalnyy-1594207350.html

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россия, джон салливан, капитолий, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), генеральная прокуратура рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), сша, в мире