В Думе прокомментировали призыв Порошенко к "непрерывной осаде" Кремля
17:16 23.01.2021 (обновлено: 19:51 23.01.2021)
© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко своими призывами к действующему главе государства дает ему советы, как еще дольше оставаться в тупике, заявил РИА Новости депутат Госдумы Руслан Бальбек.
Так политик прокомментировал высказывание Порошенко в эфире украинского 5-го канала, потребовавшего от президента Владимира Зеленского "продолжить непрерывную осаду Кремля" при помощи санкций.
"Властолюбие сжигает экс-президента Украины. За время пребывания на своем посту Петр Порошенко не смог добиться ничего по урегулированию конфликта в Донбассе и диалога с Москвой. <...> И теперь Петр Порошенко дает советы своему последователю, как еще дольше оставаться в тупике и в статусе страны, ведущей гражданский конфликт".
Как предположил депутат, Порошенко, подписывая Минские соглашения, ждал от Запада "какую-то хитрую формулу по обману жителей Донбасса".
"А в итоге Украина показала свою несостоятельность как подписант международных соглашений, развалила все связи с Россией, оказалась не нужна и Западу, который видит в ней только раздражителя Кремля, но никак не равного себе партнера", — заключил Бальбек.