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В Думе прокомментировали призыв Порошенко к "непрерывной осаде" Кремля
В Думе прокомментировали призыв Порошенко к "непрерывной осаде" Кремля
Бывший президент Украины Петр Порошенко своими призывами к действующему главе государства дает ему советы, как еще дольше оставаться в тупике, заявил РИА... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T17:16
2021-01-23T19:51
руслан бальбек
донбасс
петр порошенко
владимир зеленский
украина
в мире
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко своими призывами к действующему главе государства дает ему советы, как еще дольше оставаться в тупике, заявил РИА Новости депутат Госдумы Руслан Бальбек. Так политик прокомментировал высказывание Порошенко в эфире украинского 5-го канала, потребовавшего от президента Владимира Зеленского "продолжить непрерывную осаду Кремля" при помощи санкций.Как предположил депутат, Порошенко, подписывая Минские соглашения, ждал от Запада "какую-то хитрую формулу по обману жителей Донбасса"."А в итоге Украина показала свою несостоятельность как подписант международных соглашений, развалила все связи с Россией, оказалась не нужна и Западу, который видит в ней только раздражителя Кремля, но никак не равного себе партнера", — заключил Бальбек.
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руслан бальбек, донбасс, петр порошенко, владимир зеленский, украина, в мире

В Думе прокомментировали призыв Порошенко к "непрерывной осаде" Кремля

17:16 23.01.2021 (обновлено: 19:51 23.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко своими призывами к действующему главе государства дает ему советы, как еще дольше оставаться в тупике, заявил РИА Новости депутат Госдумы Руслан Бальбек.
Так политик прокомментировал высказывание Порошенко в эфире украинского 5-го канала, потребовавшего от президента Владимира Зеленского "продолжить непрерывную осаду Кремля" при помощи санкций.

"Властолюбие сжигает экс-президента Украины. За время пребывания на своем посту Петр Порошенко не смог добиться ничего по урегулированию конфликта в Донбассе и диалога с Москвой. <...> И теперь Петр Порошенко дает советы своему последователю, как еще дольше оставаться в тупике и в статусе страны, ведущей гражданский конфликт".

Руслан Бальбек
Как предположил депутат, Порошенко, подписывая Минские соглашения, ждал от Запада "какую-то хитрую формулу по обману жителей Донбасса".
"А в итоге Украина показала свою несостоятельность как подписант международных соглашений, развалила все связи с Россией, оказалась не нужна и Западу, который видит в ней только раздражителя Кремля, но никак не равного себе партнера", — заключил Бальбек.
Экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко во время выступления накануне региональных выборов на Украине - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
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Руслан БальбекДонбассПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
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