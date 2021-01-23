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В Думе прокомментировали призыв Порошенко к "непрерывной осаде" Кремля

В Думе прокомментировали призыв Порошенко к "непрерывной осаде" Кремля

Бывший президент Украины Петр Порошенко своими призывами к действующему главе государства дает ему советы, как еще дольше оставаться в тупике, заявил РИА... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T17:16

2021-01-23T17:16

2021-01-23T19:51

руслан бальбек

донбасс

петр порошенко

владимир зеленский

украина

в мире

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко своими призывами к действующему главе государства дает ему советы, как еще дольше оставаться в тупике, заявил РИА Новости депутат Госдумы Руслан Бальбек. Так политик прокомментировал высказывание Порошенко в эфире украинского 5-го канала, потребовавшего от президента Владимира Зеленского "продолжить непрерывную осаду Кремля" при помощи санкций.Как предположил депутат, Порошенко, подписывая Минские соглашения, ждал от Запада "какую-то хитрую формулу по обману жителей Донбасса"."А в итоге Украина показала свою несостоятельность как подписант международных соглашений, развалила все связи с Россией, оказалась не нужна и Западу, который видит в ней только раздражителя Кремля, но никак не равного себе партнера", — заключил Бальбек.

https://radiosputnik.ria.ru/20210102/sputnik-1591849589.html

донбасс

украина

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руслан бальбек, донбасс, петр порошенко, владимир зеленский, украина, в мире