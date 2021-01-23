https://ria.ru/20210123/obman-1594242694.html

Эксперт назвал способы обмана клиентов банков при закрытии вклада

Эксперт назвал способы обмана клиентов банков при закрытии вклада

Нередко банки используют те или иные уловки, привлекая клиентов с деньгами для открытия вкладов. Все это указано в рекламных предложениях и выглядит заманчиво... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T02:17

2021-01-23T02:17

2021-01-23T12:09

владимир ткаченко

банки

экономика

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Нередко банки используют те или иные уловки, привлекая клиентов с деньгами для открытия вкладов. Все это указано в рекламных предложениях и выглядит заманчиво. Однако накопленная в итоге сумма может разочаровать, когда вы закроете вклад, рассказал агентству "Прайм" основатель консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко. Обязательно читайте условия досрочного расторжения договора. Как правило, в таком случае доходность вклада будет минимальной. Даже если банк уже выплатил проценты ранее — а такое возможно, если договором предусмотрены периодические платежи, — то сумма, начисленная "сверх минимума", будет удержана при полном расчете, предупреждает он.Далеко не всегда вклад при автоматическом продлении после истечения срока действия договора работает на тех же условиях. Нередко доходность становится ниже. "Чтобы не столкнуться с неприятными "сюрпризами", необходимо изучать положения договора и любых прилагающийся к нему документов, так как все условия обслуживания и их возможное изменение должны быть прописаны в соглашении", — советует Ткаченко.

https://ria.ru/20201216/otkaz-1589413186.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир ткаченко, банки, экономика