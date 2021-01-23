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Источники: кандидату в главы представительства НАСА в РФ отказали в визе
Источники: кандидату в главы представительства НАСА в РФ отказали в визе
Кандидат на должность руководителя представительства НАСА в России не получил дипломатическую визу в ответ на аналогичный шаг США в отношении ряда российских... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T03:07
2021-01-23T11:15
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Кандидат на должность руководителя представительства НАСА в России не получил дипломатическую визу в ответ на аналогичный шаг США в отношении ряда российских дипломатов, сообщили РИА Новости три источника в ракетно-космической отрасли.Информацию о невыдаче визы подтвердили еще два собеседника агентства. По словам одного из них, аналогичная ситуация сложилась при назначении текущего руководителя офиса НАСА в Москве Триши Мак. "После назначения в Москву она в течение полутора лет сидела в Хьюстоне и прилетала только на старты и посадки в Казахстан, потому что в течение этого срока не получила визу", — пояснил собеседник.Другой источник связывает с этой ситуацией планы сокращения численности аппарата офиса НАСА в Москве, поскольку если нынешний руководитель офиса вернется в США, а новый не прилетит, необходимости в содержании аппарата не будет, пояснил он.Имя кандидата на должность руководителя представительства НАСА в России собеседники не уточнили.На соответствующий запрос РИА Новости в отношении нового руководителя в пресс-службе НАСА не ответили, как и на вопрос о возможности сокращения персонала, однако там заявили, что не меняли режим функционирования своих представительств в России.Ранее сообщалось, что НАСА планирует сократить свое представительство в России: центральный офис в Москве и частично офис в Звездном городке, где расположен Центр подготовки космонавтов, а также перевести из постоянного в посещаемый офис при Институте медико-биологических проблем РАН. В прежнем состоянии продолжат работу представительство в Центре управления полетами и офис при "Роскосмосе".Как рассказали ранее РИА Новости в пресс-службе госкорпорации "Роскосмос", от НАСА не поступало официальных уведомлений относительно сокращения офисов или персонала в России.В конце прошлого года российское посольство в Вашингтоне заявило, что американская сторона развязала "визовую войну". В дипмиссии отметили, что США навязали России практику персональных визовых разменов, когда сотрудники загранучреждений получают разрешения на въезд только в увязке с выдачей виз для американских работников.
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россия, космос - риа наука, наса, сша, в мире

Источники: кандидату в главы представительства НАСА в РФ отказали в визе

03:07 23.01.2021 (обновлено: 11:15 23.01.2021)
 
CC0 / lace0182 / NASA centre in FloridaЦентр НАСА
Центр НАСА - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
CC0 / lace0182 / NASA centre in Florida
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Кандидат на должность руководителя представительства НАСА в России не получил дипломатическую визу в ответ на аналогичный шаг США в отношении ряда российских дипломатов, сообщили РИА Новости три источника в ракетно-космической отрасли.
Информацию о невыдаче визы подтвердили еще два собеседника агентства. По словам одного из них, аналогичная ситуация сложилась при назначении текущего руководителя офиса НАСА в Москве Триши Мак. "После назначения в Москву она в течение полутора лет сидела в Хьюстоне и прилетала только на старты и посадки в Казахстан, потому что в течение этого срока не получила визу", — пояснил собеседник.
Другой источник связывает с этой ситуацией планы сокращения численности аппарата офиса НАСА в Москве, поскольку если нынешний руководитель офиса вернется в США, а новый не прилетит, необходимости в содержании аппарата не будет, пояснил он.
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Имя кандидата на должность руководителя представительства НАСА в России собеседники не уточнили.
На соответствующий запрос РИА Новости в отношении нового руководителя в пресс-службе НАСА не ответили, как и на вопрос о возможности сокращения персонала, однако там заявили, что не меняли режим функционирования своих представительств в России.
Ранее сообщалось, что НАСА планирует сократить свое представительство в России: центральный офис в Москве и частично офис в Звездном городке, где расположен Центр подготовки космонавтов, а также перевести из постоянного в посещаемый офис при Институте медико-биологических проблем РАН. В прежнем состоянии продолжат работу представительство в Центре управления полетами и офис при "Роскосмосе".
Как рассказали ранее РИА Новости в пресс-службе госкорпорации "Роскосмос", от НАСА не поступало официальных уведомлений относительно сокращения офисов или персонала в России.
В конце прошлого года российское посольство в Вашингтоне заявило, что американская сторона развязала "визовую войну". В дипмиссии отметили, что США навязали России практику персональных визовых разменов, когда сотрудники загранучреждений получают разрешения на въезд только в увязке с выдачей виз для американских работников.
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