Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210123/naled-1594323712.html
Над балконом дома в Саратове, где погиб школьник, выявили опасную наледь
Над балконом дома в Саратове, где погиб школьник, выявили опасную наледь
Большие сосульки свисают с козырька балкона многоквартирного жилого дома в Саратове, где в субботу погиб 12-летний мальчик из-за падения на него льда с высоты,... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T22:31
2021-01-23T22:31
михаил исаев
госжилинспекция
следственный комитет россии (ск рф)
саратов
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_3b369bc90c9bc76d59e2b02cecd9b5ac.jpg
САРАТОВ, 23 янв - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Большие сосульки свисают с козырька балкона многоквартирного жилого дома в Саратове, где в субботу погиб 12-летний мальчик из-за падения на него льда с высоты, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Госжилинспекции области Анна Иванова.Ранее следствие сообщило, что днем в субботу с пятиэтажного дома №33А на улице Азина в Заводском районе Саратова обрушился лед, в результате был смертельно травмирован 12-летний мальчик. По данным источника РИА Новости в экстренных службах, предварительно, лед сошел с козырька одного из балконов. СК завел уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.Она отметила, что домом управляет ООО "Благоустройство", этой управляющей компании 18 января Госжилинспекция выдала предостережение для очистки крыш домов от снега и наледи."Инспекция всю зиму, с первого снегопада, проводила выездные рейды. Инспекторы осматривали дворы и крыши домов, у которых есть управляющие организации, и выдавали предостережения, если замечали опасность схода наледи и снега. Как правило, УК оперативно реагируют на наши замечания и в течение нескольких дней отчитываются о своей работе", - добавила Иванова.После ЧП с ребенком глава Саратова Михаил Исаев потребовал наказать виновных по всей строгости закона, отметив, что накануне резкого потепления и весь зимний период городские власти неоднократно предупреждали собственников зданий о необходимости очистки кровель и козырьков от снега и льда. Первый замглавы городской администрации Сергей Грачев также потребовал немедленно расчистить крыши зданий в Саратове.
https://ria.ru/20200806/1575455997.html
саратов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_e21e70f8062b4ca615a2786e83d6675d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил исаев, госжилинспекция, следственный комитет россии (ск рф), саратов, происшествия

Над балконом дома в Саратове, где погиб школьник, выявили опасную наледь

22:31 23.01.2021
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 23 янв - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Большие сосульки свисают с козырька балкона многоквартирного жилого дома в Саратове, где в субботу погиб 12-летний мальчик из-за падения на него льда с высоты, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Госжилинспекции области Анна Иванова.
Ранее следствие сообщило, что днем в субботу с пятиэтажного дома №33А на улице Азина в Заводском районе Саратова обрушился лед, в результате был смертельно травмирован 12-летний мальчик. По данным источника РИА Новости в экстренных службах, предварительно, лед сошел с козырька одного из балконов. СК завел уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

"Панельный дом имеет пять этажей и четыре подъезда, кровля по периметру очищена. Парапет крыши сотрудники УК также чистили несколько дней назад… Жители подтверждают, что крышу очищали недавно. Несчастный случай произошел около четвертого подъезда. На козырьке балкона пятого этажа обнаружены большие сосульки. По предварительной информации, наледь могла упасть с козырька балкона пятого этажа. Законность установки козырька балкона будет проверена, по итогам проверки будут применены соответствующие меры реагирования", - сказала собеседница агентства.

Она отметила, что домом управляет ООО "Благоустройство", этой управляющей компании 18 января Госжилинспекция выдала предостережение для очистки крыш домов от снега и наледи.
"Инспекция всю зиму, с первого снегопада, проводила выездные рейды. Инспекторы осматривали дворы и крыши домов, у которых есть управляющие организации, и выдавали предостережения, если замечали опасность схода наледи и снега. Как правило, УК оперативно реагируют на наши замечания и в течение нескольких дней отчитываются о своей работе", - добавила Иванова.
После ЧП с ребенком глава Саратова Михаил Исаев потребовал наказать виновных по всей строгости закона, отметив, что накануне резкого потепления и весь зимний период городские власти неоднократно предупреждали собственников зданий о необходимости очистки кровель и козырьков от снега и льда. Первый замглавы городской администрации Сергей Грачев также потребовал немедленно расчистить крыши зданий в Саратове.
Опасная зона: сосульки в Санкт-Петербурге угрожают пешеходам - РИА Новости, 1920, 06.08.2020
6 августа 2020, 17:05
Жителя Липецка осудили за то, что сосулька с его балкона убила женщину
 
Михаил ИсаевГосжилинспекцияСледственный комитет России (СК РФ)СаратовПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:38Житель США умер через несколько часов после прививки от COVID-19
06:33В Екатеринбурге тушат крупный пожар в производственном здании
06:26NYT: Пентагон покупает данные о перемещениях людей без ордера суда
06:20Названы условия для замены моторного масла раньше срока
06:14Спасатели в Чили сняли угрозу цунами после землетрясения в Антарктике
06:00В США восхитились новой версией УАЗ "Патриот"
05:28Российский врач рассказал об истинном отношении к "Спутнику V" на Западе
05:20Глава Пентагона заявил о готовности оборонять спорные острова в Японии
04:42Исландец идет на поправку после уникальной операции по трансплантации рук
04:10Дерматолог рассказал, какие кожные проблемы провоцирует COVID-19
04:08Украинский политик рассказал об огромной ошибке из-за российских кредитов
04:05Посольство в США выразило соболезнование в связи со смертью Ларри Кинга
03:58Красные руки назвали симптомом смертельно опасной болезни
03:58Рядом со столицей Чили произошло землетрясение магнитудой 5,8
03:53В Приморье после незаконной акции составили протоколы на 12 подростков
03:38Чили объявило угрозу цунами после землетрясения магнитудой 7
03:21Кинолог рассказал, как помочь собаке при простуде
03:17В районе Южных Шетландских островов произошло сильное землетрясение
03:14Глава СПЧ не нашел нарушений при задержаниях на незаконных акциях
03:14Названы пять самых быстро ржавеющих авто
Лента новостейМолния