https://ria.ru/20210123/naled-1594323712.html

Над балконом дома в Саратове, где погиб школьник, выявили опасную наледь

Над балконом дома в Саратове, где погиб школьник, выявили опасную наледь

Большие сосульки свисают с козырька балкона многоквартирного жилого дома в Саратове, где в субботу погиб 12-летний мальчик из-за падения на него льда с высоты,... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T22:31

2021-01-23T22:31

2021-01-23T22:31

михаил исаев

госжилинспекция

следственный комитет россии (ск рф)

саратов

происшествия

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САРАТОВ, 23 янв - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Большие сосульки свисают с козырька балкона многоквартирного жилого дома в Саратове, где в субботу погиб 12-летний мальчик из-за падения на него льда с высоты, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Госжилинспекции области Анна Иванова.Ранее следствие сообщило, что днем в субботу с пятиэтажного дома №33А на улице Азина в Заводском районе Саратова обрушился лед, в результате был смертельно травмирован 12-летний мальчик. По данным источника РИА Новости в экстренных службах, предварительно, лед сошел с козырька одного из балконов. СК завел уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.Она отметила, что домом управляет ООО "Благоустройство", этой управляющей компании 18 января Госжилинспекция выдала предостережение для очистки крыш домов от снега и наледи."Инспекция всю зиму, с первого снегопада, проводила выездные рейды. Инспекторы осматривали дворы и крыши домов, у которых есть управляющие организации, и выдавали предостережения, если замечали опасность схода наледи и снега. Как правило, УК оперативно реагируют на наши замечания и в течение нескольких дней отчитываются о своей работе", - добавила Иванова.После ЧП с ребенком глава Саратова Михаил Исаев потребовал наказать виновных по всей строгости закона, отметив, что накануне резкого потепления и весь зимний период городские власти неоднократно предупреждали собственников зданий о необходимости очистки кровель и козырьков от снега и льда. Первый замглавы городской администрации Сергей Грачев также потребовал немедленно расчистить крыши зданий в Саратове.

https://ria.ru/20200806/1575455997.html

саратов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил исаев, госжилинспекция, следственный комитет россии (ск рф), саратов, происшествия