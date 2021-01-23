https://ria.ru/20210123/mts-1594272473.html

МТС заявила о штатной работе сети

МТС заявила о штатной работе сети

Сеть крупнейшего российского сотового оператора МТС работает в штатном режиме, заявили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T13:17

2021-01-23T13:17

2021-01-23T13:17

мтс

технологии

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Сеть крупнейшего российского сотового оператора МТС работает в штатном режиме, заявили РИА Новости в пресс-службе компании.Ранее пользователи МТС и "Мегафона" сообщили на сайте Downdetector о перебоях в работе операторов.При этом там отметили, что присутствие большого количества людей на ограниченном пространстве с активным использованием передачи данных может приводить к снижению скорости мобильного интернета.В пресс-службе "Мегафона" пока не ответили на запрос РИА Новости.

https://ria.ru/20210123/twitter-1594263833.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мтс, технологии