https://ria.ru/20210123/mts-1594272473.html
МТС заявила о штатной работе сети
МТС заявила о штатной работе сети
Сеть крупнейшего российского сотового оператора МТС работает в штатном режиме, заявили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T13:17
2021-01-23T13:17
2021-01-23T13:17
мтс
технологии
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Сеть крупнейшего российского сотового оператора МТС работает в штатном режиме, заявили РИА Новости в пресс-службе компании.Ранее пользователи МТС и "Мегафона" сообщили на сайте Downdetector о перебоях в работе операторов.При этом там отметили, что присутствие большого количества людей на ограниченном пространстве с активным использованием передачи данных может приводить к снижению скорости мобильного интернета.В пресс-службе "Мегафона" пока не ответили на запрос РИА Новости.
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