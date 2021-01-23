https://ria.ru/20210123/moskva-1594324465.html
СК возбудил уголовные дела после несогласованной акции в Москве
СК возбудил уголовные дела после несогласованной акции в Москве
Следственный комитет открыл уголовные дела после несогласованной акции в Москве, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T22:49
2021-01-23T22:49
2021-01-23T23:44
ольга ярославская
омон россии
генеральная прокуратура рф
россия
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Следственный комитет открыл уголовные дела после несогласованной акции в Москве, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.Она уточнила, что дела возбудили по статьям "Применение насилия в отношении представителя власти", "Умышленные уничтожение или повреждение имущества" и "Хулиганство".Так, по версии следствия, в районе Сретенского бульвара протестующие ударили сотрудника Росгвардии, повалили его на землю и продолжили избивать. Также неустановленные лица распылили слезоточивый газ в сторону силовиков. Кроме того, на Пушкинской площади один из участников несанкционированной акции несколько раз ударил бойца ОМОНа. На Цветном бульваре протестующие блокировали автомобиль, повредили его и распылили в лицо водителя слезоточивый газ. Она отметила, что также идут доследственные проверки.Несогласованная акция прошла 23 января в центре Москвы, по данным полиции, в ней участвовали около четырех тысяч человек.Как сообщал источник РИА Новости, при пресечении незаконных действий пострадали не менее 39 силовиков. Полиция в первую очередь задерживала тех, кто полностью скрывал свое лицо.Официальных данных по числу задержанных пока нет. МВД и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности организаторов и участников несогласованных акций.Родителей школьников просили оградить детей от участия в незаконных мероприятиях. По данным уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой, в Москве порядка 15 несовершеннолетних задержали, чтобы передать их законным представителям.
https://ria.ru/20210123/shkolniki-1594304403.html
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Задержанных у "Матросской тишины" сажают в автозаки
Полиция начала задерживать участников незаконной акции на подступах к "Матросской тишине". Задержанных у "Матросской тишины" сажают в автозаки
2021-01-23T22:49
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ольга ярославская, омон россии, генеральная прокуратура рф, россия, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости.
Следственный комитет открыл уголовные дела после несогласованной акции в Москве
, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК
Юлия Иванова.
Она уточнила, что дела возбудили по статьям "Применение насилия в отношении представителя власти", "Умышленные уничтожение или повреждение имущества" и "Хулиганство".
Так, по версии следствия, в районе Сретенского бульвара протестующие ударили сотрудника Росгвардии
, повалили его на землю и продолжили избивать. Также неустановленные лица распылили слезоточивый газ в сторону силовиков.
Кроме того, на Пушкинской площади один из участников несанкционированной акции несколько раз ударил бойца ОМОНа.
На Цветном бульваре протестующие блокировали автомобиль, повредили его и распылили в лицо водителя слезоточивый газ.
"Следствие продолжает изучать и анализировать большое количество фото- и видеоматериалов с зафиксированными противоправными действиями, по результатам чего действиям участников несанкционированной акции будет дана оценка. В настоящее время следствием проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и задержание лиц, причастных к их совершению", — добавила Иванова.
Она отметила, что также идут доследственные проверки.
Несогласованная акция прошла 23 января в центре Москвы, по данным полиции, в ней участвовали около четырех тысяч человек.
Как сообщал источник РИА Новости, при пресечении незаконных действий пострадали не менее 39 силовиков.
Полиция в первую очередь задерживала тех, кто полностью скрывал свое лицо.
Официальных данных по числу задержанных пока нет.
МВД и Генпрокуратура
неоднократно предупреждали об ответственности организаторов и участников несогласованных акций.
Родителей школьников просили оградить детей от участия в незаконных мероприятиях.
По данным уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой, в Москве порядка 15 несовершеннолетних задержали, чтобы передать их законным представителям.