https://ria.ru/20210123/moskva-1594314965.html
Участники незаконной акции покинули Пушкинскую площадь в Москве
Участники незаконной акции покинули Пушкинскую площадь в Москве
Пушкинская площадь в центре Москвы полностью освобождена от участников несогласованной акции и оцеплена полицией, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T19:59
2021-01-23T19:59
2021-01-23T20:19
ольга ярославская
генеральная прокуратура рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
москва
общество
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Пушкинская площадь в центре Москвы полностью освобождена от участников несогласованной акции и оцеплена полицией, передает корреспондент РИА Новости.Участники акции покинули площадь, все выходы на нее перекрыты полицейскими.Небольшая группа протестующих собралась у входа на станции метро "Тверская" и "Пушкинская".МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Отдельное внимание уделяется школьникам – родителей просят оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".Власти российских городов, отказывая ранее в проведении массовых мероприятий, объясняли это сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.
https://ria.ru/20210123/tishina-1594311190.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ольга ярославская, генеральная прокуратура рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, общество
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости.
Пушкинская площадь в центре Москвы
полностью освобождена от участников несогласованной акции и оцеплена полицией, передает корреспондент РИА Новости.
Участники акции покинули площадь, все выходы на нее перекрыты полицейскими.
Небольшая группа протестующих собралась у входа на станции метро "Тверская" и "Пушкинская".
МВД России и Генпрокуратура
неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".
Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
Отдельное внимание уделяется школьникам – родителей просят оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".
Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская
. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".
Власти российских городов, отказывая ранее в проведении массовых мероприятий, объясняли это сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.