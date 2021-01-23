https://ria.ru/20210123/moskva-1594313610.html
В Москве полностью перекрыли улицу у "Матросской тишины"
В Москве полностью перекрыли улицу у "Матросской тишины"
Силовики перекрыли улицу Матросская тишина, туда подходят группы протестующих, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T19:46
2021-01-23T19:46
2021-01-23T20:58
ольга ярославская
генеральная прокуратура рф
общество
россия
матросская тишина
москва
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости.Силовики перекрыли улицу Матросская тишина, туда подходят группы протестующих, передает корреспондент РИА Новости.Рядом на улице дежурят силовики, стоят полицейские автобусы, у журналистов и прохожих проверяют документы и выясняют, с какой целью они находятся на улице Матросская тишина. Тех, кому надо просто пройти по улице, пропускают.МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Отдельное внимание уделяется школьникам – родителей просят оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".Власти российских городов, отказывая ранее в проведении массовых мероприятий, объясняли это сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.
https://ria.ru/20210123/shkolniki-1594304403.html
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Нападение протестующих в Москве на служебную иномарку
Нападение протестующих в Москве на служебный седан с номерами АМР. Видео с другого ракурса. Видно, что сначала в машину летели просто снежки, но затем участники «мирной» акции протеста стали бить стёкла, ломать бампер и напали на водителя.
2021-01-23T19:46
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ольга ярославская, генеральная прокуратура рф, общество, россия, матросская тишина, москва
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости.Силовики перекрыли улицу Матросская тишина, туда подходят группы протестующих, передает корреспондент РИА Новости.
Рядом на улице дежурят силовики, стоят полицейские автобусы, у журналистов и прохожих проверяют документы и выясняют, с какой целью они находятся на улице Матросская тишина. Тех, кому надо просто пройти по улице, пропускают.
МВД России и Генпрокуратура
неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве
и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".
Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
Отдельное внимание уделяется школьникам – родителей просят оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".
Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская
. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".
Власти российских городов, отказывая ранее в проведении массовых мероприятий, объясняли это сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.