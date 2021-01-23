https://ria.ru/20210123/moskva-1594313610.html

В Москве полностью перекрыли улицу у "Матросской тишины"

В Москве полностью перекрыли улицу у "Матросской тишины"

Силовики перекрыли улицу Матросская тишина, туда подходят группы протестующих, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T19:46

2021-01-23T19:46

2021-01-23T20:58

ольга ярославская

генеральная прокуратура рф

общество

россия

матросская тишина

москва

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости.Силовики перекрыли улицу Матросская тишина, туда подходят группы протестующих, передает корреспондент РИА Новости.Рядом на улице дежурят силовики, стоят полицейские автобусы, у журналистов и прохожих проверяют документы и выясняют, с какой целью они находятся на улице Матросская тишина. Тех, кому надо просто пройти по улице, пропускают.МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Отдельное внимание уделяется школьникам – родителей просят оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".Власти российских городов, отказывая ранее в проведении массовых мероприятий, объясняли это сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.

https://ria.ru/20210123/shkolniki-1594304403.html

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Нападение протестующих в Москве на служебную иномарку Нападение протестующих в Москве на служебный седан с номерами АМР. Видео с другого ракурса. Видно, что сначала в машину летели просто снежки, но затем участники «мирной» акции протеста стали бить стёкла, ломать бампер и напали на водителя. 2021-01-23T19:46 true PT0M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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ольга ярославская, генеральная прокуратура рф, общество, россия, матросская тишина, москва