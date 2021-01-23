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СК и ВС одобрили проект о наказании за вовлечение детей в акции протеста
СК и ВС одобрили проект о наказании за вовлечение детей в акции протеста
Следственный комитет и Верховный суд концептуально поддержали законопроект депутата Госдумы Евгения Марченко, который предусматривает уголовное наказание за... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T07:32
2021-01-23T14:43
россия
евгений марченко
следственный комитет россии (ск рф)
верховный суд рф
общество
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Следственный комитет и Верховный суд концептуально поддержали законопроект депутата Госдумы Евгения Марченко, который предусматривает уголовное наказание за вовлечение несовершеннолетних в незаконные акции протеста.Документ предлагает ввести вместо административной уголовную ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы. Кроме того, законопроектом предусматривается введение уголовной ответственности в виде лишения свободы до десяти лет за склонение подростков к организации массовых беспорядков.В отзыве Верховного суда говорится о замечании юридико-технического характера.Как сообщил РИА Новости Марченко, законопроект в настоящее время находится на рассмотрении правительства.МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Их расценивают как провокации, угрозу общественному порядку и будут "немедленно пресекать".В свою очередь, Генпрокуратура потребовала заблокировать призывы в интернете приходить на такие мероприятия. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акциям призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".Отдельное внимание уделяется школьникам, родителей которых просят оградить детей от участия в акциях, и студентам. В Кремле отмечали, что причастность к таким мероприятиям "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".Категорически против "вовлечения детей в политические игры" выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. В беседе с РИА Новости она заявила, что когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".Власти российских городов объясняют отказ от проведения массовых мероприятий сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса. В условиях пандемии и действующих ограничений акции с привлечением большого количества людей создадут для россиян реальную угрозу заболевания.
https://ria.ru/20210122/zakharova-1594208577.html
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россия, евгений марченко, следственный комитет россии (ск рф), верховный суд рф, общество

СК и ВС одобрили проект о наказании за вовлечение детей в акции протеста

07:32 23.01.2021 (обновлено: 14:43 23.01.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкАкция протеста
Акция протеста - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Следственный комитет и Верховный суд концептуально поддержали законопроект депутата Госдумы Евгения Марченко, который предусматривает уголовное наказание за вовлечение несовершеннолетних в незаконные акции протеста.
Документ предлагает ввести вместо административной уголовную ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы. Кроме того, законопроектом предусматривается введение уголовной ответственности в виде лишения свободы до десяти лет за склонение подростков к организации массовых беспорядков.

"Учитывая, что ужесточение ответственности за названные виды противоправной деятельности предлагается из-за возрастающей общественной опасности таких действий, предупреждение которых в полной мере не обеспечивается за счет применения к нарушителям имеющихся мер административной и уголовной ответственности, законопроект концептуально поддерживается", — говорится в отзыве Следственного комитета, который есть в распоряжении РИА Новости.

В отзыве Верховного суда говорится о замечании юридико-технического характера.
Как сообщил РИА Новости Марченко, законопроект в настоящее время находится на рассмотрении правительства.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Их расценивают как провокации, угрозу общественному порядку и будут "немедленно пресекать".
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В свою очередь, Генпрокуратура потребовала заблокировать призывы в интернете приходить на такие мероприятия. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акциям призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".
Отдельное внимание уделяется школьникам, родителей которых просят оградить детей от участия в акциях, и студентам. В Кремле отмечали, что причастность к таким мероприятиям "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".
Категорически против "вовлечения детей в политические игры" выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. В беседе с РИА Новости она заявила, что когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".
Власти российских городов объясняют отказ от проведения массовых мероприятий сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса. В условиях пандемии и действующих ограничений акции с привлечением большого количества людей создадут для россиян реальную угрозу заболевания.
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РоссияЕвгений МарченкоСледственный комитет России (СК РФ)Верховный суд РФОбщество
 
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