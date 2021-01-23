https://ria.ru/20210123/mitingi-1594248105.html

СК и ВС одобрили проект о наказании за вовлечение детей в акции протеста

СК и ВС одобрили проект о наказании за вовлечение детей в акции протеста

Следственный комитет и Верховный суд концептуально поддержали законопроект депутата Госдумы Евгения Марченко, который предусматривает уголовное наказание за... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T07:32

2021-01-23T07:32

2021-01-23T14:43

россия

евгений марченко

следственный комитет россии (ск рф)

верховный суд рф

общество

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Следственный комитет и Верховный суд концептуально поддержали законопроект депутата Госдумы Евгения Марченко, который предусматривает уголовное наказание за вовлечение несовершеннолетних в незаконные акции протеста.Документ предлагает ввести вместо административной уголовную ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы. Кроме того, законопроектом предусматривается введение уголовной ответственности в виде лишения свободы до десяти лет за склонение подростков к организации массовых беспорядков.В отзыве Верховного суда говорится о замечании юридико-технического характера.Как сообщил РИА Новости Марченко, законопроект в настоящее время находится на рассмотрении правительства.МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Их расценивают как провокации, угрозу общественному порядку и будут "немедленно пресекать".В свою очередь, Генпрокуратура потребовала заблокировать призывы в интернете приходить на такие мероприятия. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акциям призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".Отдельное внимание уделяется школьникам, родителей которых просят оградить детей от участия в акциях, и студентам. В Кремле отмечали, что причастность к таким мероприятиям "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".Категорически против "вовлечения детей в политические игры" выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. В беседе с РИА Новости она заявила, что когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".Власти российских городов объясняют отказ от проведения массовых мероприятий сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса. В условиях пандемии и действующих ограничений акции с привлечением большого количества людей создадут для россиян реальную угрозу заболевания.

https://ria.ru/20210122/zakharova-1594208577.html

https://ria.ru/20210121/prokuratura-1594058473.html

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россия, евгений марченко, следственный комитет россии (ск рф), верховный суд рф, общество