https://ria.ru/20210123/mid-1594318145.html

МИД предостерег США от поддержки несогласованных акций в России

МИД предостерег США от поддержки несогласованных акций в России

Министерство иностранных дел прокомментировало публикацию посольства США с поддержкой несогласованных акций в России и предупредило о ее негативных последствиях РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T20:43

2021-01-23T20:43

2021-01-23T22:06

ольга ярославская

генеральная прокуратура рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

москва

вашингтон (город)

россия

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Министерство иностранных дел прокомментировало публикацию посольства США с поддержкой несогласованных акций в России и предупредило о ее негативных последствиях для двусторонних отношений. В американской дипмиссии ранее заявили, что следят за "сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах". Там добавили, что "поддерживают право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений", а меры российских властей "направлены на подавление этих прав".Комментируя ситуацию в эфире "Соловьев Live", официальный представитель МИД Мария Захарова назвала происходящее "вмешательством во внутренние дела" России и сообщила, что американских дипломатов вызовут на Смоленскую площадь.В свою очередь, МИД в своем заявлении отметил, что посольство США в Москве не в первый раз демонстрирует пренебрежение дипломатическими нормами, активно поддерживая через соцсети несогласованные протестные акции в российских городах.На Смоленской площади уверены, что речь идет о поощрении насилия, которое выдается за мирные протесты и куда вовлекают даже несовершеннолетних.МВД и Генпрокуратура предупреждали об ответственности организаторов и участников несанкционированных акций в Москве и других городах России 23 января. Эти мероприятия расцениваются как провокации и угроза общественному порядку.Власти также просили родителей школьников оградить детей от участия в протестах.Власти российских городов, отказывая в проведении массовых мероприятий, объясняли это сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.

https://ria.ru/20210123/otvet-1594300012.html

https://ria.ru/20210123/shkolniki-1594304403.html

москва

вашингтон (город)

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга ярославская, генеральная прокуратура рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, вашингтон (город), россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире