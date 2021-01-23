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МИД предостерег США от поддержки несогласованных акций в России
МИД предостерег США от поддержки несогласованных акций в России
Министерство иностранных дел прокомментировало публикацию посольства США с поддержкой несогласованных акций в России и предупредило о ее негативных последствиях РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T20:43
2021-01-23T22:06
ольга ярославская
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Министерство иностранных дел прокомментировало публикацию посольства США с поддержкой несогласованных акций в России и предупредило о ее негативных последствиях для двусторонних отношений. В американской дипмиссии ранее заявили, что следят за "сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах". Там добавили, что "поддерживают право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений", а меры российских властей "направлены на подавление этих прав".Комментируя ситуацию в эфире "Соловьев Live", официальный представитель МИД Мария Захарова назвала происходящее "вмешательством во внутренние дела" России и сообщила, что американских дипломатов вызовут на Смоленскую площадь.В свою очередь, МИД в своем заявлении отметил, что посольство США в Москве не в первый раз демонстрирует пренебрежение дипломатическими нормами, активно поддерживая через соцсети несогласованные протестные акции в российских городах.На Смоленской площади уверены, что речь идет о поощрении насилия, которое выдается за мирные протесты и куда вовлекают даже несовершеннолетних.МВД и Генпрокуратура предупреждали об ответственности организаторов и участников несанкционированных акций в Москве и других городах России 23 января. Эти мероприятия расцениваются как провокации и угроза общественному порядку.Власти также просили родителей школьников оградить детей от участия в протестах.Власти российских городов, отказывая в проведении массовых мероприятий, объясняли это сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.
https://ria.ru/20210123/otvet-1594300012.html
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ольга ярославская, генеральная прокуратура рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, вашингтон (город), россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире

МИД предостерег США от поддержки несогласованных акций в России

20:43 23.01.2021 (обновлено: 22:06 23.01.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов стоят в оцеплении на Цветном бульваре в Москве во время несанкционированной акции сторонников Алексея Навального
Сотрудники правоохранительных органов стоят в оцеплении на Цветном бульваре в Москве во время несанкционированной акции сторонников Алексея Навального - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Министерство иностранных дел прокомментировало публикацию посольства США с поддержкой несогласованных акций в России и предупредило о ее негативных последствиях для двусторонних отношений.
В американской дипмиссии ранее заявили, что следят за "сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах". Там добавили, что "поддерживают право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений", а меры российских властей "направлены на подавление этих прав".
Комментируя ситуацию в эфире "Соловьев Live", официальный представитель МИД Мария Захарова назвала происходящее "вмешательством во внутренние дела" России и сообщила, что американских дипломатов вызовут на Смоленскую площадь.
"Я бы хотела отметить, что они (посольство США в России. — Прим. ред.) не только карту маршрутов печатали, они же еще ввинтили туда фразу относительно того, что будет поход на Кремль. Вот это вообще выходит за какие-либо рамки. Что это такое? Это мотивация, это призыв, это инструкция, это науськивание? Ну, поговорим", — добавила она.
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МИД резко ответил на заявление США о незаконных акциях в России
В свою очередь, МИД в своем заявлении отметил, что посольство США в Москве не в первый раз демонстрирует пренебрежение дипломатическими нормами, активно поддерживая через соцсети несогласованные протестные акции в российских городах.
На Смоленской площади уверены, что речь идет о поощрении насилия, которое выдается за мирные протесты и куда вовлекают даже несовершеннолетних.

"Властям США стоит заняться собственными проблемами, включая преодоление глубокого раскола в американском обществе, порожденного социальной несправедливостью, неравенством и преследованием инакомыслия. Попытки же американской дипломатии, игнорирующей все приличия, фактически подстрекать радикальные элементы обречены на провал и будут иметь негативные последствия для двусторонних отношений".

Здание МИД России
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Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального и сотрудники полиции на Трубной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
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Они потеряют все. За "восстание школьников" заплатят миллионы
МВД и Генпрокуратура предупреждали об ответственности организаторов и участников несанкционированных акций в Москве и других городах России 23 января. Эти мероприятия расцениваются как провокации и угроза общественному порядку.
Власти также просили родителей школьников оградить детей от участия в протестах.
Власти российских городов, отказывая в проведении массовых мероприятий, объясняли это сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.
 
Ольга ЯрославскаяГенеральная прокуратура РФМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)МоскваВашингтон (город)РоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАВ мире
 
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