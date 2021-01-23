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В Москве временно закрыли участок "оранжевой" ветки метро
В Москве временно закрыли участок "оранжевой" ветки метро
Участок Калужско-Рижской линии московского метро "Беляево" - "Новые Черемушки" закрывается до 7 февраля, для пассажиров запускают бесплатные компенсационные... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T00:12
2021-01-23T05:01
москва
московский метрополитен
общество
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Участок Калужско-Рижской линии московского метро "Беляево" - "Новые Черемушки" закрывается до 7 февраля, для пассажиров запускают бесплатные компенсационные автобусы и специальные короткие рейсы регулярных маршрутов.Как ранее сообщал столичный департамент транспорта, на закрытом участке идет прокладка тоннеля будущей Большой Кольцевой линии метро. Поезда будут курсировать от станции "Новые Черемушки" в центр и от станции "Беляево" на юг. Вместо поездов пассажиры смогут пользоваться бесплатными маршрутами КМ.Автобусы КМАвтобусы КМ будут ходить от метро "Беляево" до "Новых Черёмушек" с остановкой у "Калужской". Они будут работать каждый день с 5.30 утра до 2.00 с интервалами около минуты.Как отмечают в дептрансе, это автобусы особо большого класса. В будни на линии их будет больше 60, по выходным — более 30.Также, помимо КМ, запускаются короткие рейсы регулярных маршрутов: № 261к — от метро "Беляево" до метро "Юго-Западная", № 281к — от проезда Карамзина через метро "Тёплый Стан" до метро "Тропарёво" и № 784к — от метро "Калужская" до метро "Чертановская".Альтернативные маршрутыКак отмечают в столичном департаменте транспорта, во время закрытия Калужско-Рижской линии метро ожидается большая загрузка на компенсационных автобусах, поэтому пассажиров просят пользоваться альтернативными городскими маршрутами до соседних станций метро.Так, пассажирам, которые обычно доезжали из Новой Москвы по Калужскому шоссе до "Тёплого Стана", сейчас советуют доехать на автобусе до станции "Ольховая" Сокольнической линии. Жителям Коммунарки будет удобнее вместо метро "Тёплый Стан" пользоваться автобусами № 882 и 895к до метро "Коммунарка". А для тех, кто пользуется станциями метро "Тёплый Стан", "Ясенево" и "Новоясеневская", будет проще использовать Бутовскую линию метро, чтобы затем поехать в центр по Серпуховско-Тимирязевской линии.Кроме того, от станции метро "Тёплый Стан" также можно быстро доехать до метро "Тропарёво" – на автобусах № 144, 227, 281, 553 и 953. На экспресс-автобусе № 144 отсюда можно доехать не только до "Тропарёво", но и сразу в центр – он идёт по Ленинскому проспекту через площадь Гагарина, "Октябрьскую" и далее до "Китай-города". Также от проезда Карамзина через метро "Тёплый Стан" до метро "Тропарёво" будет работать укороченный рейс № 281к.От станции метро "Коньково" – на автобусах № 196, 250, 361, 699, 827 можно доехать до метро "Юго-Западная". От метро "Беляево" можно доехать до станции "Юго-Западная" на автобусах № 261, 330, 404, 752. Также от метро "Беляево" до метро "Юго-Западная" идет маршрут № 261к.От станции "Калужская" удобнее всего можно доехать до метро "Чертановская" – на автобусах № 28, 163, 784, 671. На время закрытия начнет работу укороченный маршрут № 784к – от метро "Калужская" до метро "Чертановская".
https://realty.ria.ru/20210120/metro-1593795246.html
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москва, московский метрополитен, общество

В Москве временно закрыли участок "оранжевой" ветки метро

00:12 23.01.2021 (обновлено: 05:01 23.01.2021)
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосковское метро
Московское метро - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Участок Калужско-Рижской линии московского метро "Беляево" - "Новые Черемушки" закрывается до 7 февраля, для пассажиров запускают бесплатные компенсационные автобусы и специальные короткие рейсы регулярных маршрутов.
Как ранее сообщал столичный департамент транспорта, на закрытом участке идет прокладка тоннеля будущей Большой Кольцевой линии метро. Поезда будут курсировать от станции "Новые Черемушки" в центр и от станции "Беляево" на юг. Вместо поездов пассажиры смогут пользоваться бесплатными маршрутами КМ.

Автобусы КМ

Автобусы КМ будут ходить от метро "Беляево" до "Новых Черёмушек" с остановкой у "Калужской". Они будут работать каждый день с 5.30 утра до 2.00 с интервалами около минуты.
Как отмечают в дептрансе, это автобусы особо большого класса. В будни на линии их будет больше 60, по выходным — более 30.
Также, помимо КМ, запускаются короткие рейсы регулярных маршрутов: № 261к — от метро "Беляево" до метро "Юго-Западная", № 281к — от проезда Карамзина через метро "Тёплый Стан" до метро "Тропарёво" и № 784к — от метро "Калужская" до метро "Чертановская".
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Альтернативные маршруты

Как отмечают в столичном департаменте транспорта, во время закрытия Калужско-Рижской линии метро ожидается большая загрузка на компенсационных автобусах, поэтому пассажиров просят пользоваться альтернативными городскими маршрутами до соседних станций метро.
Так, пассажирам, которые обычно доезжали из Новой Москвы по Калужскому шоссе до "Тёплого Стана", сейчас советуют доехать на автобусе до станции "Ольховая" Сокольнической линии. Жителям Коммунарки будет удобнее вместо метро "Тёплый Стан" пользоваться автобусами № 882 и 895к до метро "Коммунарка". А для тех, кто пользуется станциями метро "Тёплый Стан", "Ясенево" и "Новоясеневская", будет проще использовать Бутовскую линию метро, чтобы затем поехать в центр по Серпуховско-Тимирязевской линии.
Кроме того, от станции метро "Тёплый Стан" также можно быстро доехать до метро "Тропарёво" – на автобусах № 144, 227, 281, 553 и 953. На экспресс-автобусе № 144 отсюда можно доехать не только до "Тропарёво", но и сразу в центр – он идёт по Ленинскому проспекту через площадь Гагарина, "Октябрьскую" и далее до "Китай-города". Также от проезда Карамзина через метро "Тёплый Стан" до метро "Тропарёво" будет работать укороченный рейс № 281к.
От станции метро "Коньково" – на автобусах № 196, 250, 361, 699, 827 можно доехать до метро "Юго-Западная". От метро "Беляево" можно доехать до станции "Юго-Западная" на автобусах № 261, 330, 404, 752. Также от метро "Беляево" до метро "Юго-Западная" идет маршрут № 261к.
От станции "Калужская" удобнее всего можно доехать до метро "Чертановская" – на автобусах № 28, 163, 784, 671. На время закрытия начнет работу укороченный маршрут № 784к – от метро "Калужская" до метро "Чертановская".
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