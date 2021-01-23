https://ria.ru/20210123/led-1594283391.html

В Саратове школьник погиб из-за падения льда с крыши многоэтажки

В Саратове школьник погиб из-за падения льда с крыши многоэтажки

Мальчик 11 лет погиб в субботу в Саратове из-за падения льда с крыши жилого дома, сообщило региональное управление СК России. РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T15:03

2021-01-23T15:03

2021-01-23T18:39

следственный комитет россии (ск рф)

саратов

происшествия

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САРАТОВ, 23 янв — РИА Новости. Мальчик 11 лет погиб в субботу в Саратове из-за падения льда с крыши жилого дома, сообщило региональное управление СК России.В настоящее время следователи и криминалисты СК проводят осмотр места происшествия. Работу следственной группы на месте координирует руководитель регионального следственного управления Анатолий Говорунов.Уточняется, что в ближайшее время по материалу проверки будет принято процессуальное решение.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона, по поручению прокурора области Сергея Филипенко надзорное ведомство также начало проверку по факту гибели ребенка, на место происшествия выехал прокурор Заводского района Саратова.Источник в экстренных службах уточнил РИА Новости, что, по предварительным данным, лед сошел с козырька одного из балконов.Глава Саратова Михаил Исаев выразил соболезнования родным 11-летнего мальчика, погибшего в субботу после обрушения на него льда с крыши многоквартирного дома, и потребовал наказать виновных по всей строгости закона.Глава города также принес соболезнования родным и близким погибшего мальчика.Первый замглавы администрации города Сергей Грачев также выразил соболезнования семье погибшего ребенка и потребовал немедленно расчистить крыши зданий в Саратове.Он призвал органы надзора и жилищного контроля "беспощадно наказывать за попустительство и безответственность, за преступную халатность, которая приводит к непоправимым последствиям".По данным портала "Реформа ЖКХ", дом № 33а на улице Азина с 2015 года находится под управлением местного ООО "Благоустройство".

https://ria.ru/20201118/travmy-1585260518.html

https://ria.ru/20200722/1574751998.html

саратов

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), саратов, происшествия