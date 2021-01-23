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В Саратове школьник погиб из-за падения льда с крыши многоэтажки
В Саратове школьник погиб из-за падения льда с крыши многоэтажки
Мальчик 11 лет погиб в субботу в Саратове из-за падения льда с крыши жилого дома, сообщило региональное управление СК России. РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T15:03
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саратов
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САРАТОВ, 23 янв — РИА Новости. Мальчик 11 лет погиб в субботу в Саратове из-за падения льда с крыши жилого дома, сообщило региональное управление СК России.В настоящее время следователи и криминалисты СК проводят осмотр места происшествия. Работу следственной группы на месте координирует руководитель регионального следственного управления Анатолий Говорунов.Уточняется, что в ближайшее время по материалу проверки будет принято процессуальное решение.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона, по поручению прокурора области Сергея Филипенко надзорное ведомство также начало проверку по факту гибели ребенка, на место происшествия выехал прокурор Заводского района Саратова.Источник в экстренных службах уточнил РИА Новости, что, по предварительным данным, лед сошел с козырька одного из балконов.Глава Саратова Михаил Исаев выразил соболезнования родным 11-летнего мальчика, погибшего в субботу после обрушения на него льда с крыши многоквартирного дома, и потребовал наказать виновных по всей строгости закона.Глава города также принес соболезнования родным и близким погибшего мальчика.Первый замглавы администрации города Сергей Грачев также выразил соболезнования семье погибшего ребенка и потребовал немедленно расчистить крыши зданий в Саратове.Он призвал органы надзора и жилищного контроля "беспощадно наказывать за попустительство и безответственность, за преступную халатность, которая приводит к непоправимым последствиям".По данным портала "Реформа ЖКХ", дом № 33а на улице Азина с 2015 года находится под управлением местного ООО "Благоустройство".
https://ria.ru/20201118/travmy-1585260518.html
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следственный комитет россии (ск рф), саратов, происшествия

В Саратове школьник погиб из-за падения льда с крыши многоэтажки

15:03 23.01.2021 (обновлено: 18:39 23.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей ДаничевРаботник коммунальной службы чистит от снега и сосулек крышу дома в Санкт-Петербурге
Работник коммунальной службы чистит от снега и сосулек крышу дома в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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САРАТОВ, 23 янв — РИА Новости. Мальчик 11 лет погиб в субботу в Саратове из-за падения льда с крыши жилого дома, сообщило региональное управление СК России.

"По предварительным данным, 23 января 2021 года в дневное время с крыши пятиэтажного дома № 33а на улице Азина города Саратова произошло обрушение льда. Травму, не совместимую с жизнью, получил 11-летний ребенок", — говорится в сообщении.

В настоящее время следователи и криминалисты СК проводят осмотр места происшествия. Работу следственной группы на месте координирует руководитель регионального следственного управления Анатолий Говорунов.
Уточняется, что в ближайшее время по материалу проверки будет принято процессуальное решение.
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Как сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона, по поручению прокурора области Сергея Филипенко надзорное ведомство также начало проверку по факту гибели ребенка, на место происшествия выехал прокурор Заводского района Саратова.
Источник в экстренных службах уточнил РИА Новости, что, по предварительным данным, лед сошел с козырька одного из балконов.
Глава Саратова Михаил Исаев выразил соболезнования родным 11-летнего мальчика, погибшего в субботу после обрушения на него льда с крыши многоквартирного дома, и потребовал наказать виновных по всей строгости закона.

"Трагический случай произошел в Заводском районе. <…> Накануне резкого потепления и весь зимний период муниципалитет неоднократно предупреждал собственников зданий о необходимости очистки кровель и козырьков, а также о том, что за нарушение данного требования предусмотрена ответственность вплоть до уголовной. Виновные в данном происшествии должны быть наказаны по всей строгости закона", — цитирует Исаева пресс-служба мэрии.

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Глава города также принес соболезнования родным и близким погибшего мальчика.
Первый замглавы администрации города Сергей Грачев также выразил соболезнования семье погибшего ребенка и потребовал немедленно расчистить крыши зданий в Саратове.

"Трагедия, произошедшая в Заводском районе, не поддается словам. Неужели, чтобы начать работать, выполнять свои прямые обязанности, необходимы такие страшные события? Я еще раз настоятельно требую от управляющих организаций, собственников зданий, всех ответственных немедленно ликвидировать и расчистить ледяные отложения с крыш", — цитирует Грачева пресс-служба мэрии.

Он призвал органы надзора и жилищного контроля "беспощадно наказывать за попустительство и безответственность, за преступную халатность, которая приводит к непоправимым последствиям".
По данным портала "Реформа ЖКХ", дом № 33а на улице Азина с 2015 года находится под управлением местного ООО "Благоустройство".
 
Следственный комитет России (СК РФ)СаратовПроисшествия
 
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