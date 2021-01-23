https://ria.ru/20210123/kuritsa-1594247121.html

Раскрыт рецепт "идеальной" жареной курицы

Раскрыт рецепт "идеальной" жареной курицы

Победитель шоу MasterChef, шеф-повар Оли Мартин рассказал таблоиду The Daily Mail, как на огне приготовить жареную курицу "ресторанного уровня". РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T06:50

2021-01-23T06:50

2021-01-23T07:08

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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Победитель шоу MasterChef, шеф-повар Оли Мартин рассказал таблоиду The Daily Mail, как на огне приготовить жареную курицу "ресторанного уровня".По словам Мартина, жарить курицу необходимо с большим количеством масла. "Я поливаю ее раз в десять минут в течение первого получаса, кроме последних 20-30 минут, это помогает кожице стать красивой и хрустящей", - рассказал шеф-повар. Он добавил, что курице необходимо дать отстояться в течение половины от того времени, что она жарилась, что сделает ее сочной.Как отметил повар, курица не бывает сухой, обычно ее пережаривают, потому что опасаются, что она останется сырой. По его словам, необходимо "иметь немного веры" и проверять готовность при помощи надреза."И покупайте курицу хорошего качества, разница во вкусе неизмерима", - дал совет Мартин, призвав также не выбрасывать остатки птицы после готовки, а сделать на ее основе куриный суп.

https://ria.ru/20201129/kartofel-1586878715.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рецепты, еда, в мире