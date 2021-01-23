https://ria.ru/20210123/krym-1594282703.html

Крымские татары сочли слова Кравчука признанием Крыма российским

Крымские татары сочли слова Кравчука признанием Крыма российским

Член совета по межнациональным отношениям при президенте России, депутат крымского парламента Чингиз Якубов заявил, что экс-президент Украины Леонид Кравчук,... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T14:56

2021-01-23T14:56

2021-01-23T14:56

леонид кравчук

республика крым

оон

киев

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Член совета по межнациональным отношениям при президенте России, депутат крымского парламента Чингиз Якубов заявил, что экс-президент Украины Леонид Кравчук, говоря о решении проблем в Крыму, фактически признал полуостров российским.Ранее Кравчук, нынешний представитель Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, в интервью телеканалу "Крым 24" заявил, что хотел бы посетить Крым. Позже Кравчук в эфире НСН заявил, что его неправильно поняли. Политик отметил, что хотел бы увидеть своими глазами, как изменился Крым и что там произошло нового, есть ли там проблемы, притесняют ли там крымских татар, но сейчас это делать не время, потому что это может вызвать "кривотолки и разговоры". Кроме того, бывший глава государства коснулся проблемы водоснабжения Крыма. По его словам, теперь за это отвечает Россия.При этом, по его словам, относительно жизни крымских татар, о чем интересуется Кравчук, то у народа есть своя национальная телерадиокомпания и газеты, радио, развивается Крымский инженерно-педагогический университет."Завершается строительство Соборной Мечети. Люди спокойны и строят планы на будущее. А проблемы будут всегда: нужно рожать и растить детей, строить дома, сады, школы, больницы и заводы. Но сегодня у крымских татар есть уверенность, что эти планы реалистичны. В Конституции Республики Крым закреплен статус русского, крымскотатарского и украинского языков. А наш президент поддерживает изучение родных языков, а не вводит за их использование штрафы", - сказал Якубов.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210123/aksenov-1594267248.html

https://ria.ru/20210120/krym-1593733426.html

республика крым

киев

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леонид кравчук, республика крым, оон, киев, общество