Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210123/krym-1594282703.html
Крымские татары сочли слова Кравчука признанием Крыма российским
Крымские татары сочли слова Кравчука признанием Крыма российским
Член совета по межнациональным отношениям при президенте России, депутат крымского парламента Чингиз Якубов заявил, что экс-президент Украины Леонид Кравчук,... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T14:56
2021-01-23T14:56
леонид кравчук
республика крым
оон
киев
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576785277_0:0:3434:1933_1920x0_80_0_0_edac79599e7d9b950eb771c1193d4cab.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Член совета по межнациональным отношениям при президенте России, депутат крымского парламента Чингиз Якубов заявил, что экс-президент Украины Леонид Кравчук, говоря о решении проблем в Крыму, фактически признал полуостров российским.Ранее Кравчук, нынешний представитель Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, в интервью телеканалу "Крым 24" заявил, что хотел бы посетить Крым. Позже Кравчук в эфире НСН заявил, что его неправильно поняли. Политик отметил, что хотел бы увидеть своими глазами, как изменился Крым и что там произошло нового, есть ли там проблемы, притесняют ли там крымских татар, но сейчас это делать не время, потому что это может вызвать "кривотолки и разговоры". Кроме того, бывший глава государства коснулся проблемы водоснабжения Крыма. По его словам, теперь за это отвечает Россия.При этом, по его словам, относительно жизни крымских татар, о чем интересуется Кравчук, то у народа есть своя национальная телерадиокомпания и газеты, радио, развивается Крымский инженерно-педагогический университет."Завершается строительство Соборной Мечети. Люди спокойны и строят планы на будущее. А проблемы будут всегда: нужно рожать и растить детей, строить дома, сады, школы, больницы и заводы. Но сегодня у крымских татар есть уверенность, что эти планы реалистичны. В Конституции Республики Крым закреплен статус русского, крымскотатарского и украинского языков. А наш президент поддерживает изучение родных языков, а не вводит за их использование штрафы", - сказал Якубов.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210123/aksenov-1594267248.html
https://ria.ru/20210120/krym-1593733426.html
республика крым
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576785277_451:0:3180:2047_1920x0_80_0_0_b773553a73a477abf561c7da2c5671d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
леонид кравчук, республика крым, оон, киев, общество

Крымские татары сочли слова Кравчука признанием Крыма российским

14:56 23.01.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПервый президент Украины Леонид Кравчук
Первый президент Украины Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Член совета по межнациональным отношениям при президенте России, депутат крымского парламента Чингиз Якубов заявил, что экс-президент Украины Леонид Кравчук, говоря о решении проблем в Крыму, фактически признал полуостров российским.
Ранее Кравчук, нынешний представитель Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, в интервью телеканалу "Крым 24" заявил, что хотел бы посетить Крым. Позже Кравчук в эфире НСН заявил, что его неправильно поняли. Политик отметил, что хотел бы увидеть своими глазами, как изменился Крым и что там произошло нового, есть ли там проблемы, притесняют ли там крымских татар, но сейчас это делать не время, потому что это может вызвать "кривотолки и разговоры". Кроме того, бывший глава государства коснулся проблемы водоснабжения Крыма. По его словам, теперь за это отвечает Россия.

"Я услышал в словах Леонида Макаровича ностальгию о безвозвратно потерянном Крыме. И понимание, что Украина в границах 2013 года уже никогда не восстановится. Собственно, он и сам, когда говорит об ответственности России в решении проблем Крыма, в том числе с водой, тем самым признает Крым частью Российской Федерации. Так, что здесь все понятно", - сказал РИА Новости Якубов.

При этом, по его словам, относительно жизни крымских татар, о чем интересуется Кравчук, то у народа есть своя национальная телерадиокомпания и газеты, радио, развивается Крымский инженерно-педагогический университет.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 12 августа 2019 - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
12:21
Аксенов пообещал жестко пресекать провокации в Крыму
"Завершается строительство Соборной Мечети. Люди спокойны и строят планы на будущее. А проблемы будут всегда: нужно рожать и растить детей, строить дома, сады, школы, больницы и заводы. Но сегодня у крымских татар есть уверенность, что эти планы реалистичны. В Конституции Республики Крым закреплен статус русского, крымскотатарского и украинского языков. А наш президент поддерживает изучение родных языков, а не вводит за их использование штрафы", - сказал Якубов.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Делегаты IV съезда партии Российского Общенационального Союза собирают подписи в поддержку автономии Крыма - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
20 января, 08:00
"Киев отступил". За что жители Крыма голосовали в 1991-м
 
Леонид КравчукРеспублика КрымООНКиевОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:03В Ростове-на-Дону участники незаконной акции пытаются снести заграждения
15:03В Саратове школьник погиб из-за падения льда с крыши многоэтажки
15:02Главная новогодняя елка России покинула Кремль
14:56Крымские татары сочли слова Кравчука признанием Крыма российским
14:56В США выявили 186,8 тысячи новых случаев COVID-19
14:55В ЛНР заявили о перехвате украинского беспилотника в Донбассе
14:51Адмирал назвал Феликса Громова хорошим моряком
14:49КПРФ объяснила "участие" отсутствовавших депутатов в работе Госдумы
14:46Участники незаконной акции в Москве заблокировали два выхода из метро
14:43Соцсети удалили 89% призывов к детям участвовать в незаконных акциях
14:42В центре Москве около четырех тысяч человек собрались на незаконную акцию
14:35В Петербурге участники незаконной акции вернулись на Сенатскую площадь
14:33Участники несогласованной акции в Москве вышли на проезжую часть
14:30В Москве на незаконной акции начались потасовки с полицией
14:29Бутина назвал проходящие в регионах незаконные акции "агонией протеста"
14:27Москалькова прокомментировала незаконные акции на Дальнем Востоке
14:26Способное достроить "Северный поток — 2" судно прибыло в Висмар
14:25Умер президент Московского зоопарка Владимир Спицин
14:16В Санкт-Петербурге начались первые задержания на несогласованной акции
14:15В Москве выясняют подробности задержания подростка на незаконной акции
Лента новостейМолния