Крымские татары сочли слова Кравчука признанием Крыма российским
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Член совета по межнациональным отношениям при президенте России, депутат крымского парламента Чингиз Якубов заявил, что экс-президент Украины Леонид Кравчук, говоря о решении проблем в Крыму, фактически признал полуостров российским.
Ранее Кравчук, нынешний представитель Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, в интервью телеканалу "Крым 24" заявил, что хотел бы посетить Крым. Позже Кравчук в эфире НСН заявил, что его неправильно поняли. Политик отметил, что хотел бы увидеть своими глазами, как изменился Крым и что там произошло нового, есть ли там проблемы, притесняют ли там крымских татар, но сейчас это делать не время, потому что это может вызвать "кривотолки и разговоры". Кроме того, бывший глава государства коснулся проблемы водоснабжения Крыма. По его словам, теперь за это отвечает Россия.
"Я услышал в словах Леонида Макаровича ностальгию о безвозвратно потерянном Крыме. И понимание, что Украина в границах 2013 года уже никогда не восстановится. Собственно, он и сам, когда говорит об ответственности России в решении проблем Крыма, в том числе с водой, тем самым признает Крым частью Российской Федерации. Так, что здесь все понятно", - сказал РИА Новости Якубов.
При этом, по его словам, относительно жизни крымских татар, о чем интересуется Кравчук, то у народа есть своя национальная телерадиокомпания и газеты, радио, развивается Крымский инженерно-педагогический университет.
"Завершается строительство Соборной Мечети. Люди спокойны и строят планы на будущее. А проблемы будут всегда: нужно рожать и растить детей, строить дома, сады, школы, больницы и заводы. Но сегодня у крымских татар есть уверенность, что эти планы реалистичны. В Конституции Республики Крым закреплен статус русского, крымскотатарского и украинского языков. А наш президент поддерживает изучение родных языков, а не вводит за их использование штрафы", - сказал Якубов.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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