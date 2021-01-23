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Поклонская ответила на желание Кравчука посетить Крым
Поклонская ответила на желание Кравчука посетить Крым
Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что готова показать первому президенту Украины Леониду Кравчуку Крым, если тот... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T06:34
2021-01-23T12:38
наталья поклонская
леонид кравчук
республика крым
украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что готова показать первому президенту Украины Леониду Кравчуку Крым, если тот наберется политического мужества и посетит полуостров.Она заявила, что уважительно относится к его возрасту и политическому опыту, поэтому "с удовольствием" встретится с ним. Депутат подчеркнула, что первым делом показала бы Кравчуку пересохший в результате действий Украины Северо-Крымский канал. Затем, по ее словам, устроила бы встречу с крымчанами "там, где ему захочется". "Отвела бы в школу, где учатся на украинском и крымско-татарском языках, чтобы он воочию увидел, что в Крыму нет никаких ущемлений по языковой принадлежности", — сказала Поклонская.Позже Кравчук заявил, что его неправильно поняли. Политик отметил, что хотел бы увидеть своими глазами, как изменился Крым и что там произошло нового, но сейчас это делать не время, потому что это может вызвать "кривотолки и разговоры".Ранее Кравчук, нынешний представитель Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, в интервью телеканалу "Крым 24" заявил, что хотел бы посетить Крым, но не думает, что сейчас поездка принесет ему "большое удовлетворение" и будет позитивно оценена в том числе российской стороной.
https://ria.ru/20210122/krym-1594180205.html
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наталья поклонская, леонид кравчук, республика крым, украина, в мире

Поклонская ответила на желание Кравчука посетить Крым

06:34 23.01.2021 (обновлено: 12:38 23.01.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что готова показать первому президенту Украины Леониду Кравчуку Крым, если тот наберется политического мужества и посетит полуостров.
Она заявила, что уважительно относится к его возрасту и политическому опыту, поэтому "с удовольствием" встретится с ним.

"Если Леонид Макарович все-таки наберется политического мужества и решит посетить Крым, согласовав свой визит с российской стороной, то я готова его сопровождать и ответить на все интересующие вопросы", — сказала РИА Новости Поклонская.

Депутат подчеркнула, что первым делом показала бы Кравчуку пересохший в результате действий Украины Северо-Крымский канал. Затем, по ее словам, устроила бы встречу с крымчанами "там, где ему захочется".
"Отвела бы в школу, где учатся на украинском и крымско-татарском языках, чтобы он воочию увидел, что в Крыму нет никаких ущемлений по языковой принадлежности", — сказала Поклонская.
Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
Вчера, 16:05
В Госдуме ответили на слова Кравчука о желании посетить Крым
Позже Кравчук заявил, что его неправильно поняли. Политик отметил, что хотел бы увидеть своими глазами, как изменился Крым и что там произошло нового, но сейчас это делать не время, потому что это может вызвать "кривотолки и разговоры".
Ранее Кравчук, нынешний представитель Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, в интервью телеканалу "Крым 24" заявил, что хотел бы посетить Крым, но не думает, что сейчас поездка принесет ему "большое удовлетворение" и будет позитивно оценена в том числе российской стороной.
 
Наталья ПоклонскаяЛеонид КравчукРеспублика КрымУкраинаВ мире
 
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