https://ria.ru/20210123/korrespondent-1594290245.html
Корреспондент РИА Новости пострадала на несогласованной акции в Москве
Корреспондент РИА Новости пострадала на несогласованной акции в Москве
Корреспондент РИА Новости пострадала во время освещения несанкционированной акции на Пушкинской площади в Москве. РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T16:05
2021-01-23T16:05
2021-01-23T17:19
генеральная прокуратура рф
происшествия
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Корреспондент РИА Новости пострадала во время освещения несанкционированной акции на Пушкинской площади в Москве.По словам журналистки, сотрудники полиции в момент оттеснения протестующих на Пушкинской площади попали ей дубинкой по лицу.МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".
https://ria.ru/20210123/navalnyy-1594207350.html
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РИА Новости
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