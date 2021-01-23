https://ria.ru/20210123/korrespondent-1594290245.html

Корреспондент РИА Новости пострадала на несогласованной акции в Москве

Корреспондент РИА Новости пострадала на несогласованной акции в Москве

Корреспондент РИА Новости пострадала во время освещения несанкционированной акции на Пушкинской площади в Москве. РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T16:05

2021-01-23T16:05

2021-01-23T17:19

генеральная прокуратура рф

происшествия

россия

москва

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Корреспондент РИА Новости пострадала во время освещения несанкционированной акции на Пушкинской площади в Москве.По словам журналистки, сотрудники полиции в момент оттеснения протестующих на Пушкинской площади попали ей дубинкой по лицу.МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".

https://ria.ru/20210123/navalnyy-1594207350.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

генеральная прокуратура рф, происшествия, россия, москва