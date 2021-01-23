https://ria.ru/20210123/koronavirus-1594294027.html

В Петербурге доля свободных коек для пациентов с COVID-19 достигла 32,6%

В Петербурге доля свободных коек для пациентов с COVID-19 достигла 32,6%

Доля свободных коек под COVID-19 и пневмонии в Санкт-Петербурге достигла 32,6%, говорится в материалах межведомственного городского координационного совета по... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T16:37

2021-01-23T16:37

2021-01-23T16:37

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588657005_0:257:3184:2048_1920x0_80_0_0_95cff4b8ef81400831688b45b168c788.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв - РИА Новости. Доля свободных коек под COVID-19 и пневмонии в Санкт-Петербурге достигла 32,6%, говорится в материалах межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса."Количество свободных коек в стационарах города достигло 4088, что составляет 32,6% от общего количества коечного фонда для COVID-19 и пневмоний. Всего в городе развернуто 12 538 коек для больных с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее", - говорится в материалах.Отмечается, что в Петербурге продолжается снижение количества обращений за медицинской помощью пациентов с COVID-19 и количества наблюдаемых больных. Также уменьшается число госпитализаций."Такая динамика индикаторов эпидемического процесса указывает, что эпидемия в городе, скорее всего, находится в нисходящей части второй волны. Вместе с тем количество активных больных в Петербурге остается все еще высоким. Вероятность перехода эпидемического процесса в рост будет сохраняться еще не менее недели", - отмечается в материалах.Координационный совет и комитет по здравоохранению призывают жителей соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в общественных местах.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210108/covid-1592320448.html

https://ria.ru/20210123/immunitet-1594266657.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, санкт-петербург