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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210123/koronavirus-1594294027.html
В Петербурге доля свободных коек для пациентов с COVID-19 достигла 32,6%
В Петербурге доля свободных коек для пациентов с COVID-19 достигла 32,6%
Доля свободных коек под COVID-19 и пневмонии в Санкт-Петербурге достигла 32,6%, говорится в материалах межведомственного городского координационного совета по... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T16:37
2021-01-23T16:37
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв - РИА Новости. Доля свободных коек под COVID-19 и пневмонии в Санкт-Петербурге достигла 32,6%, говорится в материалах межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса."Количество свободных коек в стационарах города достигло 4088, что составляет 32,6% от общего количества коечного фонда для COVID-19 и пневмоний. Всего в городе развернуто 12 538 коек для больных с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее", - говорится в материалах.Отмечается, что в Петербурге продолжается снижение количества обращений за медицинской помощью пациентов с COVID-19 и количества наблюдаемых больных. Также уменьшается число госпитализаций."Такая динамика индикаторов эпидемического процесса указывает, что эпидемия в городе, скорее всего, находится в нисходящей части второй волны. Вместе с тем количество активных больных в Петербурге остается все еще высоким. Вероятность перехода эпидемического процесса в рост будет сохраняться еще не менее недели", - отмечается в материалах.Координационный совет и комитет по здравоохранению призывают жителей соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в общественных местах.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210108/covid-1592320448.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, санкт-петербург

В Петербурге доля свободных коек для пациентов с COVID-19 достигла 32,6%

16:37 23.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкОтделение больных средней тяжести во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе "Ленэкспо"
Отделение больных средней тяжести во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе Ленэкспо - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв - РИА Новости. Доля свободных коек под COVID-19 и пневмонии в Санкт-Петербурге достигла 32,6%, говорится в материалах межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса.
"Количество свободных коек в стационарах города достигло 4088, что составляет 32,6% от общего количества коечного фонда для COVID-19 и пневмоний. Всего в городе развернуто 12 538 коек для больных с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее", - говорится в материалах.
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Отмечается, что в Петербурге продолжается снижение количества обращений за медицинской помощью пациентов с COVID-19 и количества наблюдаемых больных. Также уменьшается число госпитализаций.
"Такая динамика индикаторов эпидемического процесса указывает, что эпидемия в городе, скорее всего, находится в нисходящей части второй волны. Вместе с тем количество активных больных в Петербурге остается все еще высоким. Вероятность перехода эпидемического процесса в рост будет сохраняться еще не менее недели", - отмечается в материалах.
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