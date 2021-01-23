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В Петербурге выявили 3056 случаев COVID-19 за сутки
В Петербурге выявили 3056 случаев COVID-19 за сутки
Наибольшее число случаев COVID-19 зафиксировано в Санкт-Петербурге - 3056, Москве - 2668, Подмосковье - 1121, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T11:03
2021-01-23T11:03
2021-01-23T11:03
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Наибольшее число случаев COVID-19 зафиксировано в Санкт-Петербурге - 3056, Москве - 2668, Подмосковье - 1121, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: Санкт-Петербург 3056, Москва 2668, Московская область 1121", - говорится в сообщении.Наименьшее число случаев COVID-19 отмечено в Еврейской автономной области - 14, Ненецком автономном округе - пять, Чукотском автономном округе - три .Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, санкт-петербург