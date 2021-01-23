https://ria.ru/20210123/koronavirus-1594259152.html

В Петербурге выявили 3056 случаев COVID-19 за сутки

В Петербурге выявили 3056 случаев COVID-19 за сутки

Наибольшее число случаев COVID-19 зафиксировано в Санкт-Петербурге - 3056, Москве - 2668, Подмосковье - 1121, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T11:03

2021-01-23T11:03

2021-01-23T11:03

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

санкт-петербург

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Наибольшее число случаев COVID-19 зафиксировано в Санкт-Петербурге - 3056, Москве - 2668, Подмосковье - 1121, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: Санкт-Петербург 3056, Москва 2668, Московская область 1121", - говорится в сообщении.Наименьшее число случаев COVID-19 отмечено в Еврейской автономной области - 14, Ненецком автономном округе - пять, Чукотском автономном округе - три .Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, санкт-петербург