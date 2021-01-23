https://ria.ru/20210123/koronavirus-1594258920.html

В России за сутки умерли 559 пациентов с коронавирусом

В России за сутки умерли 559 пациентов с коронавирусом

За сутки в РФ подтверждены 559 смертей с COVID-19, 64 из них в Москве, за все время умерли 68 971 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T11:03

2021-01-23T11:03

2021-01-23T11:03

распространение коронавируса

коронавирус в россии

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 559 смертей с COVID-19, 64 из них в Москве, за все время умерли 68 971 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В Санкт-Петербурге за сутки скончались 73 человека, в Москве - 64, в Подмосковье - 39. Общее число смертей с коронавирусом в столице выросло до 12 895.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20210123/turkmenistan-1594256115.html

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество