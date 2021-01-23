https://ria.ru/20210123/koronavirus-1594258920.html
В России за сутки умерли 559 пациентов с коронавирусом
В России за сутки умерли 559 пациентов с коронавирусом
За сутки в РФ подтверждены 559 смертей с COVID-19, 64 из них в Москве, за все время умерли 68 971 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T11:03
2021-01-23T11:03
2021-01-23T11:03
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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общество
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 559 смертей с COVID-19, 64 из них в Москве, за все время умерли 68 971 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В Санкт-Петербурге за сутки скончались 73 человека, в Москве - 64, в Подмосковье - 39. Общее число смертей с коронавирусом в столице выросло до 12 895.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество