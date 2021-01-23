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В Португалии впервые выявили "южноафриканский" штамм коронавируса
В Португалии впервые выявили "южноафриканский" штамм коронавируса
Первый случай "южноафриканского" штамма коронавируса был выявлен в Португалии Национальным институтом здоровья имени Рикарду Жорже (INSA), сообщает... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T00:36
2021-01-23T00:36
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
португалия
юар
в мире
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Первый случай "южноафриканского" штамма коронавируса был выявлен в Португалии Национальным институтом здоровья имени Рикарду Жорже (INSA), сообщает португальское агентство Lusa.Как сообщил INSA, о данном случае институт сообщил органам здравоохранения, которые уже "предпринимают необходимые шаги для быстрого отслеживания контактов (заразившегося – ред.) и прерывания потенциальной цепи передачи (вируса – ред.)".В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.Другая мутация - штамм 501.V2 - была впервые выявлена в Южной Африке в октябре. По данным Европейского центра контроля и профилактики заболеваний ECDC, сейчас эта разновидность является доминирующей формой вируса в ЮАР. Предварительные исследования показали, что этот штамм, так же как и обнаруженный в Великобритании, является более заразным, но пока нет данных, что он влияет на тяжесть заболевания. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, португалия, юар, в мире

В Португалии впервые выявили "южноафриканский" штамм коронавируса

00:36 23.01.2021
 
CC BY-SA 4.0 / Anastasia Glebko / Вид на город Порту в Португалии
Вид на город Порту в Португалии - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
CC BY-SA 4.0 / Anastasia Glebko /
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Первый случай "южноафриканского" штамма коронавируса был выявлен в Португалии Национальным институтом здоровья имени Рикарду Жорже (INSA), сообщает португальское агентство Lusa.
Как сообщил INSA, о данном случае институт сообщил органам здравоохранения, которые уже "предпринимают необходимые шаги для быстрого отслеживания контактов (заразившегося – ред.) и прерывания потенциальной цепи передачи (вируса – ред.)".
В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
Другая мутация - штамм 501.V2 - была впервые выявлена в Южной Африке в октябре. По данным Европейского центра контроля и профилактики заболеваний ECDC, сейчас эта разновидность является доминирующей формой вируса в ЮАР. Предварительные исследования показали, что этот штамм, так же как и обнаруженный в Великобритании, является более заразным, но пока нет данных, что он влияет на тяжесть заболевания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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