Путин выразил соболезнования в связи со смертью Ларри Кинга
16:31 23.01.2021 (обновлено: 16:43 23.01.2021)
© AP Photo / Andy Kropa/InvisionЛарри Кинг
© AP Photo / Andy Kropa/Invision
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин соболезнует в связи с кончиной американского журналиста Ларри Кинга, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Они неоднократно встречались. Кинг неоднократно брал интервью у Путина. Президент всегда ценил его высочайший профессионализм и непререкаемый журналистский авторитет", - сказал Песков журналистам.
Ларри Кинг родился 19 ноября 1933 года в Нью-Йорке, в Бруклине в семье эмигрантов из Белоруссии. Когда ему исполнилось 22 года, он переехал в Майами, где устроился ведущим на небольшую местную радиостанцию WAHR, был диджеем, вел новостные и спортивные передачи. В 1960 году у Кинга появилась своя телепередача - "Под покровом Майами" на телеканале WTVJ. Кроме того, Кинг вел персональные рубрики в изданиях Miami Herald и Miami News. Из-за скандала ему пришлось уехать, однако в 1978 году он вернулся и вскоре приступил к работе на радио WIOD. Здесь он открыл новое ночное "Шоу Ларри Кинга". Оно быстро завоевало огромную популярность и привлекло внимание медиамагната Теда Тернера, который предложил Кингу стать хозяином собственного ток-шоу в недавно созданной ретрансляционной сети Cable News Network (CNN). Третьего июня 1985 года состоялась премьера программы Ларри Кинга Larry King Live на CNN. За 25 лет интервью Кингу дали более 50 тысяч человек, в том числе все президенты США, начиная с Ричарда Никсона, и многие другие известные политики, звезды спорта и шоу-бизнеса, писатели и другие знаменитости. По словам ведущего, самым необычным его гостем был Нельсон Мандела. В 2000 году в эфире у Ларри Кинга был президент России Владимир Путин. В 2010 году Путин, занимавший пост премьер-министра, дал интервью Ларри Кингу в форме видеомоста: ведущий находился в Лос-Анджелесе, а премьер - в студии Дома правительства.
Larry King Live было занесено в Книгу рекордов Гиннесса как дольше всего существующее шоу с одним и тем же ведущим, выходящее в эфир в одно и то же время.