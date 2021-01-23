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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Ларри Кинга
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Ларри Кинга
Президент РФ Владимир Путин соболезнует в связи с кончиной американского журналиста Ларри Кинга, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T16:31
2021-01-23T16:43
нельсон мандела
белоруссия
сша
умер ларри кинг
ларри кинг
дмитрий песков
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин соболезнует в связи с кончиной американского журналиста Ларри Кинга, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Ларри Кинг родился 19 ноября 1933 года в Нью-Йорке, в Бруклине в семье эмигрантов из Белоруссии. Когда ему исполнилось 22 года, он переехал в Майами, где устроился ведущим на небольшую местную радиостанцию WAHR, был диджеем, вел новостные и спортивные передачи. В 1960 году у Кинга появилась своя телепередача - "Под покровом Майами" на телеканале WTVJ. Кроме того, Кинг вел персональные рубрики в изданиях Miami Herald и Miami News. Из-за скандала ему пришлось уехать, однако в 1978 году он вернулся и вскоре приступил к работе на радио WIOD. Здесь он открыл новое ночное "Шоу Ларри Кинга". Оно быстро завоевало огромную популярность и привлекло внимание медиамагната Теда Тернера, который предложил Кингу стать хозяином собственного ток-шоу в недавно созданной ретрансляционной сети Cable News Network (CNN). Третьего июня 1985 года состоялась премьера программы Ларри Кинга Larry King Live на CNN. За 25 лет интервью Кингу дали более 50 тысяч человек, в том числе все президенты США, начиная с Ричарда Никсона, и многие другие известные политики, звезды спорта и шоу-бизнеса, писатели и другие знаменитости. По словам ведущего, самым необычным его гостем был Нельсон Мандела. В 2000 году в эфире у Ларри Кинга был президент России Владимир Путин. В 2010 году Путин, занимавший пост премьер-министра, дал интервью Ларри Кингу в форме видеомоста: ведущий находился в Лос-Анджелесе, а премьер - в студии Дома правительства.Larry King Live было занесено в Книгу рекордов Гиннесса как дольше всего существующее шоу с одним и тем же ведущим, выходящее в эфир в одно и то же время.
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нельсон мандела, белоруссия, сша, умер ларри кинг, ларри кинг, дмитрий песков, владимир путин, лос-анджелес

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Ларри Кинга

16:31 23.01.2021 (обновлено: 16:43 23.01.2021)
 
© AP Photo / Andy Kropa/InvisionЛарри Кинг
Ларри Кинг - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
© AP Photo / Andy Kropa/Invision
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин соболезнует в связи с кончиной американского журналиста Ларри Кинга, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Они неоднократно встречались. Кинг неоднократно брал интервью у Путина. Президент всегда ценил его высочайший профессионализм и непререкаемый журналистский авторитет", - сказал Песков журналистам.
Л.Кинг взял интервью у А.Дворковича, А.Венедиктова и В.Вексельберга - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
Вчера, 16:16
Глава СЖР выразил соболезнования в связи со смертью Ларри Кинга
Ларри Кинг родился 19 ноября 1933 года в Нью-Йорке, в Бруклине в семье эмигрантов из Белоруссии. Когда ему исполнилось 22 года, он переехал в Майами, где устроился ведущим на небольшую местную радиостанцию WAHR, был диджеем, вел новостные и спортивные передачи. В 1960 году у Кинга появилась своя телепередача - "Под покровом Майами" на телеканале WTVJ. Кроме того, Кинг вел персональные рубрики в изданиях Miami Herald и Miami News. Из-за скандала ему пришлось уехать, однако в 1978 году он вернулся и вскоре приступил к работе на радио WIOD. Здесь он открыл новое ночное "Шоу Ларри Кинга". Оно быстро завоевало огромную популярность и привлекло внимание медиамагната Теда Тернера, который предложил Кингу стать хозяином собственного ток-шоу в недавно созданной ретрансляционной сети Cable News Network (CNN). Третьего июня 1985 года состоялась премьера программы Ларри Кинга Larry King Live на CNN. За 25 лет интервью Кингу дали более 50 тысяч человек, в том числе все президенты США, начиная с Ричарда Никсона, и многие другие известные политики, звезды спорта и шоу-бизнеса, писатели и другие знаменитости. По словам ведущего, самым необычным его гостем был Нельсон Мандела. В 2000 году в эфире у Ларри Кинга был президент России Владимир Путин. В 2010 году Путин, занимавший пост премьер-министра, дал интервью Ларри Кингу в форме видеомоста: ведущий находился в Лос-Анджелесе, а премьер - в студии Дома правительства.
Larry King Live было занесено в Книгу рекордов Гиннесса как дольше всего существующее шоу с одним и тем же ведущим, выходящее в эфир в одно и то же время.
 
Нельсон МанделаБелоруссияСШАУмер Ларри КингЛарри КингДмитрий ПесковВладимир ПутинЛос-Анджелес
 
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