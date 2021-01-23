https://ria.ru/20210123/king-1594291437.html
Глава СЖР выразил соболезнования в связи со смертью Ларри Кинга
Глава СЖР выразил соболезнования в связи со смертью Ларри Кинга
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев в разговоре с РИА Новости выразил соболезнования в связи со смертью американского телеведущего Ларри Кинга,... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T16:16
2021-01-23T16:16
2021-01-23T16:16
умер ларри кинг
владимир соловьев (телеведущий)
союз журналистов россии
ларри кинг
в мире
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев в разговоре с РИА Новости выразил соболезнования в связи со смертью американского телеведущего Ларри Кинга, отметив, что через его студию прошли десятки тысяч выдающихся людей мира.Ларри Кинг скончался в возрасте 87 лет.Через студию Ларри Кинга, по словам главы СЖР, "прошли десятки тысяч самых выдающихся людей мира"."От имени Союза журналистов можем выразить соболезнования всем, кто уважал этого человека, и его семье", - добавил Соловьев.
https://radiosputnik.ria.ru/20210123/larri-king-1594290365.html
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умер ларри кинг, владимир соловьев (телеведущий), союз журналистов россии, ларри кинг, в мире