Глава СЖР выразил соболезнования в связи со смертью Ларри Кинга

"Можно только глубоко сожалеть. Это был, наверное, один из самых выдающихся, известных во всем мире американских тележурналистов. Во многом мы все, и я в том числе, учились у него тому, как стоит брать интервью, как вести себя в студии", - сказал Соловьев.