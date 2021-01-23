Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210123/king-1594291437.html
Глава СЖР выразил соболезнования в связи со смертью Ларри Кинга
Глава СЖР выразил соболезнования в связи со смертью Ларри Кинга
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев в разговоре с РИА Новости выразил соболезнования в связи со смертью американского телеведущего Ларри Кинга,... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T16:16
2021-01-23T16:16
умер ларри кинг
владимир соловьев (телеведущий)
союз журналистов россии
ларри кинг
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/45070/39/450703910_0:50:2943:1705_1920x0_80_0_0_cd6e1260603bf1ae2e9d54d283bd8e2a.jpg
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев в разговоре с РИА Новости выразил соболезнования в связи со смертью американского телеведущего Ларри Кинга, отметив, что через его студию прошли десятки тысяч выдающихся людей мира.Ларри Кинг скончался в возрасте 87 лет.Через студию Ларри Кинга, по словам главы СЖР, "прошли десятки тысяч самых выдающихся людей мира"."От имени Союза журналистов можем выразить соболезнования всем, кто уважал этого человека, и его семье", - добавил Соловьев.
https://radiosputnik.ria.ru/20210123/larri-king-1594290365.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/45070/39/450703910_165:0:2832:2000_1920x0_80_0_0_d5a918d49952a721c099f2ea8fbe307d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
умер ларри кинг, владимир соловьев (телеведущий), союз журналистов россии, ларри кинг, в мире

Глава СЖР выразил соболезнования в связи со смертью Ларри Кинга

16:16 23.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Юшенков / Перейти в фотобанкЛ.Кинг взял интервью у А.Дворковича, А.Венедиктова и В.Вексельберга
Л.Кинг взял интервью у А.Дворковича, А.Венедиктова и В.Вексельберга - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
© РИА Новости / Алексей Юшенков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев в разговоре с РИА Новости выразил соболезнования в связи со смертью американского телеведущего Ларри Кинга, отметив, что через его студию прошли десятки тысяч выдающихся людей мира.
Ларри Кинг скончался в возрасте 87 лет.

"Можно только глубоко сожалеть. Это был, наверное, один из самых выдающихся, известных во всем мире американских тележурналистов. Во многом мы все, и я в том числе, учились у него тому, как стоит брать интервью, как вести себя в студии", - сказал Соловьев.

Через студию Ларри Кинга, по словам главы СЖР, "прошли десятки тысяч самых выдающихся людей мира".
"От имени Союза журналистов можем выразить соболезнования всем, кто уважал этого человека, и его семье", - добавил Соловьев.
Ларри Кинг - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
Вчера, 16:05
Известный телеведущий Ларри Кинг умер в возрасте 87 лет
 
Умер Ларри КингВладимир Соловьев (телеведущий)Союз журналистов РоссииЛарри КингВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:38Житель США умер через несколько часов после прививки от COVID-19
06:33В Екатеринбурге тушат крупный пожар в производственном здании
06:26NYT: Пентагон покупает данные о перемещениях людей без ордера суда
06:20Названы условия для замены моторного масла раньше срока
06:14Спасатели в Чили сняли угрозу цунами после землетрясения в Антарктике
06:00В США восхитились новой версией УАЗ "Патриот"
05:28Мясников рассказал об истинном отношении к "Спутнику V" на Западе
05:20Глава Пентагона заявил о готовности оборонять спорные острова в Японии
04:42Исландец идет на поправку после уникальной операции по трансплантации рук
04:10Дерматолог рассказал, какие кожные проблемы провоцирует COVID-19
04:08Украинский политик рассказал об огромной ошибке из-за российских кредитов
04:05Посольство в США выразило соболезнование в связи со смертью Ларри Кинга
03:58Красные руки назвали симптомом смертельно опасной болезни
03:58Рядом со столицей Чили произошло землетрясение магнитудой 5,8
03:53В Приморье после незаконной акции составили протоколы на 12 подростков
03:38Чили объявило угрозу цунами после землетрясения магнитудой 7
03:21Кинолог рассказал, как помочь собаке при простуде
03:17В районе Южных Шетландских островов произошло сильное землетрясение
03:14Глава СПЧ не нашел нарушений при задержаниях на незаконных акциях
03:14Названы пять самых быстро ржавеющих авто
Лента новостейМолния