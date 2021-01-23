https://ria.ru/20210123/khusity-1594238095.html
Госдеп вновь изучит решение объявить хуситов террористами
Госдеп вновь изучит решение объявить хуситов террористами
Госдепартамент США вновь изучит принятое предыдущей администрацией Дональда Трампа решение объявить йеменское движение "Ансар Алла" хуситов террористической... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T00:19
2021-01-23T00:19
2021-01-23T00:31
ансар алла
дональд трамп
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости, Алексей Богдановский. Госдепартамент США вновь изучит принятое предыдущей администрацией Дональда Трампа решение объявить йеменское движение "Ансар Алла" хуситов террористической организацией и примет решение как можно скорее, заявил РИА Новости представитель госдепартамента."Ансар Алла", которых иногда называют хуситами, несут значительную ответственность за гуманитарную катастрофу и нестабильность в Йемене. Мы твердо считаем, что "Ансар Алла" должна изменить свое поведение. В то же время мы также должны добиться, чтобы мы не мешали предоставлению гуманитарной помощи", - добавил представитель госдепа.Он также напомнил, что США являются крупнейшим донором помощи Йемену и намерены продолжать помогать этой стране, где примерно 80% населения живут на территории под контролем хуситов. Он также пообещал, что США продолжат поддерживать усилия спецпосланника ООН Мартина Гриффитса, который пытается добиться политического разрешения проблемы."Мы сосредоточены на поддержке всеобъемлющего политического соглашения, которое покончит с конфликтом и разрешит тяжелую ситуацию в гуманитарной сфере", - заключил он.
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ансар алла, дональд трамп, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости, Алексей Богдановский.
Госдепартамент США
вновь изучит принятое предыдущей администрацией Дональда Трампа
решение объявить йеменское движение "Ансар Алла
" хуситов террористической организацией и примет решение как можно скорее, заявил РИА Новости представитель госдепартамента.
"Госдепартамент начал пересмотр определения, что "Ансар Алла" являются террористами. Мы не будем публично обсуждать или комментировать внутренние обсуждения относительно этого пересмотра, но на фоне гуманитарного кризиса в Йемене
мы работаем так быстро, как только можем, чтобы провести пересмотр и принять решение", - сказал представитель госдепартамента.
"Ансар Алла", которых иногда называют хуситами, несут значительную ответственность за гуманитарную катастрофу и нестабильность в Йемене. Мы твердо считаем, что "Ансар Алла" должна изменить свое поведение. В то же время мы также должны добиться, чтобы мы не мешали предоставлению гуманитарной помощи", - добавил представитель госдепа.
Он также напомнил, что США являются крупнейшим донором помощи Йемену и намерены продолжать помогать этой стране, где примерно 80% населения живут на территории под контролем хуситов. Он также пообещал, что США продолжат поддерживать усилия спецпосланника ООН Мартина Гриффитса, который пытается добиться политического разрешения проблемы.
"Мы сосредоточены на поддержке всеобъемлющего политического соглашения, которое покончит с конфликтом и разрешит тяжелую ситуацию в гуманитарной сфере", - заключил он.