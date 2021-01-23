https://ria.ru/20210123/kapitoliy-1594285754.html

В Вашингтоне число нацгвардейцев к середине марта сократят до пяти тысяч

В Вашингтоне число нацгвардейцев к середине марта сократят до пяти тысяч

Пять тысяч бойцов национальной гвардии США останутся в Вашингтоне до середины марта, сообщает телеканал Fox News. РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T15:25

2021-01-23T15:25

2021-01-23T15:25

захват капитолия в вашингтоне

национальная гвардия сша

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Пять тысяч бойцов национальной гвардии США останутся в Вашингтоне до середины марта, сообщает телеканал Fox News.Ранее бюро американской национальной гвардии сообщило, что около 15 тысяч служащих, охранявших Капитолий США, в ближайшие несколько дней покинут Вашингтон.Служащие гвардии оказывают различную помощь, в том числе обеспечивают “безопасность, связь, медицинскую эвакуацию, занимаются логистикой и поддержкой в сфере охраны”, отмечается в заявлении.По данным телеканала CNN, планы оставить военнослужащих гвардии как минимум до конца января связаны с опасениями из-за возможности беспорядков на фоне ситуации с импичментом и будущим обращением президента Джо Байдена Конгрессу.При этом войска могут остаться до марта из-за данных разведки о будущих демонстрациях и угрозах, заявил каналу неназванный чиновник.Газета Politico ранее сообщала, что сотни бойцов Национальной гвардии США, которые были направлены в Вашингтон после беспорядков в Капитолии, заразились коронавирусом или проходят карантин в отелях американской столицы.Силы нацгвардии были срочно переброшены в Вашингтон после событий 6 января, когда протестующие сторонники бывшего тогда президентом Дональда Трампа захватили здание конгресса. Все мировые СМИ обошли фотографии гвардейцев, отдыхающих прямо на полу залов Капитолия.

https://ria.ru/20210107/ssha-1592249812.html

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национальная гвардия сша, капитолий, вашингтон (город), сша, в мире