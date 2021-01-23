https://ria.ru/20210123/irkutsk-1594297621.html
Около 2,5 тысячи человек участвовали в несогласованной акции в Иркутске
Около 2,5 тысячи человек участвовали в несогласованной акции в Иркутске
Порядка 2,5 тысячи человек участвовали в несогласованной акции в Иркутске, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T17:00
2021-01-23T17:00
2021-01-23T17:00
ольга ярославская
генеральная прокуратура рф
москва
иркутск
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/17/1594294462_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7ee2ab081dc5d6d4a1183730b458c33e.jpg
ИРКУТСК, 23 янв – РИА Новости. Порядка 2,5 тысячи человек участвовали в несогласованной акции в Иркутске, сообщает пресс-служба администрации города.Несогласованная акция стартовала на улице Урицкого, затем участники прошли по центру города к зданию правительства, где состоялся митинг. По данным мэрии, во время шествия и митинга задержаний не было.Отмечается, что акция не была согласована в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Отдельное внимание уделяется школьникам – родителей просят оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".
https://ria.ru/20210123/navalnyy-1594207350.html
москва
иркутск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Кадры избиения противника Навального в центре акции протеста
Кадры избиения противника Навального в центре акции протеста
2021-01-23T17:00
true
PT0M44S
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/17/1594294462_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cccdbd1ca01b0e86a0abc4b6c0bb003e.jpg
Пластиковые бутылки летят в полицейских на Пушкинской площади в Москве
В Москве 23 января проходит несогласованная акция оппозиции. Со стороны протестующих в полицейских летат пластиковые бутылки и яйца.
2021-01-23T17:00
true
PT0M25S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ольга ярославская, генеральная прокуратура рф, москва, иркутск, общество
ИРКУТСК, 23 янв – РИА Новости.
Порядка 2,5 тысячи человек участвовали в несогласованной акции в Иркутске
, сообщает пресс-служба администрации города.
"В Иркутске несанкционированная акция в поддержку политзаключенных прошла без происшествий. По предварительной информации, участниками стали порядка 2,5 тысяч человек" - говорится в сообщении.
Несогласованная акция стартовала на улице Урицкого, затем участники прошли по центру города к зданию правительства, где состоялся митинг. По данным мэрии, во время шествия и митинга задержаний не было.
Отмечается, что акция не была согласована в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.
МВД России и Генпрокуратура
неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве
и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".
Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
Отдельное внимание уделяется школьникам – родителей просят оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".
Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская
. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".