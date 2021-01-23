https://ria.ru/20210123/irkutsk-1594297621.html

Около 2,5 тысячи человек участвовали в несогласованной акции в Иркутске

Около 2,5 тысячи человек участвовали в несогласованной акции в Иркутске

Порядка 2,5 тысячи человек участвовали в несогласованной акции в Иркутске, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T17:00

2021-01-23T17:00

2021-01-23T17:00

ольга ярославская

генеральная прокуратура рф

москва

иркутск

общество

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ИРКУТСК, 23 янв – РИА Новости. Порядка 2,5 тысячи человек участвовали в несогласованной акции в Иркутске, сообщает пресс-служба администрации города.Несогласованная акция стартовала на улице Урицкого, затем участники прошли по центру города к зданию правительства, где состоялся митинг. По данным мэрии, во время шествия и митинга задержаний не было.Отмечается, что акция не была согласована в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Отдельное внимание уделяется школьникам – родителей просят оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".

https://ria.ru/20210123/navalnyy-1594207350.html

москва

иркутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры избиения противника Навального в центре акции протеста Кадры избиения противника Навального в центре акции протеста 2021-01-23T17:00 true PT0M44S

Пластиковые бутылки летят в полицейских на Пушкинской площади в Москве В Москве 23 января проходит несогласованная акция оппозиции. Со стороны протестующих в полицейских летат пластиковые бутылки и яйца. 2021-01-23T17:00 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга ярославская, генеральная прокуратура рф, москва, иркутск, общество