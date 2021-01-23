https://ria.ru/20210123/impichment-1594242824.html
Определена дата начала процесса по импичменту Трампу в сенате
Определена дата начала процесса по импичменту Трампу в сенате
Процесс импичмента бывшему президенту США Дональду Трампу начнется 8 февраля, заявил лидер большинства в сенате демократ Чак Шумер. РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T02:15
2021-01-23T02:15
2021-01-23T05:03
захват капитолия в вашингтоне
второй импичмент дональду трампу
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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости, Алексей Богдановский. Процесс импичмента бывшему президенту США Дональду Трампу начнется 8 февраля, заявил лидер большинства в сенате демократ Чак Шумер.Шумер уточнил, что за две недели обе стороны - обвинения и защиты - получат возможность подготовиться к процессу и сформулировать свои позиции в специальных документах для процесса.Ранее демократы настаивали на том, чтобы начать процесс импичмента уже на следующей неделе, в то время как республиканцы предлагали начать его после 13 февраля. Таким образом, торг завершился компромиссом: демократы согласились на двухнедельную, но не трехнедельную отсрочку процесса.Палата представителей вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу в связи с беспорядками 6 января, когда сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия США.Среди специалистов по конституционному праву в США нет единого мнения насчет того, можно ли вынести импичмент задним числом, уже после того, как глава государства ушел в отставку. Прецеденты такого рода случались, но ни один суд пока не решал вопрос о конституционности таких действий конгресса. Вопрос об импичменте имеет не только теоретическое значение в случае Трампа: если его осудят в сенате, его далее можно будет отдельным голосованием лишить права вновь занимать выборные должности. Трамп в прошлом не исключал, что будет баллотироваться на пост президента в 2024 году.
https://ria.ru/20210122/knopka-1594135261.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210122/tramp-1594185498.html
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РИА Новости
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второй импичмент дональду трампу, дональд трамп, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости, Алексей Богдановский.
Процесс импичмента бывшему президенту США Дональду Трампу
начнется 8 февраля, заявил лидер большинства в сенате демократ Чак Шумер
.
"Обвинители палаты представителей представят (в сенате) статьи импичмента в понедельник 25 января в 7 часов вечера… Выступления сторон (процесса) начнутся на неделе, начинающейся 8 февраля", - сообщил он, выступая в сенате.
Шумер уточнил, что за две недели обе стороны - обвинения и защиты - получат возможность подготовиться к процессу и сформулировать свои позиции в специальных документах для процесса.
Ранее демократы настаивали на том, чтобы начать процесс импичмента уже на следующей неделе, в то время как республиканцы предлагали начать его после 13 февраля. Таким образом, торг завершился компромиссом: демократы согласились на двухнедельную, но не трехнедельную отсрочку процесса.
Палата представителей вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу в связи с беспорядками 6 января, когда сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия США.
Среди специалистов по конституционному праву в США нет единого мнения насчет того, можно ли вынести импичмент задним числом, уже после того, как глава государства ушел в отставку. Прецеденты такого рода случались, но ни один суд пока не решал вопрос о конституционности таких действий конгресса. Вопрос об импичменте имеет не только теоретическое значение в случае Трампа: если его осудят в сенате, его далее можно будет отдельным голосованием лишить права вновь занимать выборные должности. Трамп в прошлом не исключал, что будет баллотироваться на пост президента в 2024 году.