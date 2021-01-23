https://ria.ru/20210123/impichment-1594242824.html

Определена дата начала процесса по импичменту Трампу в сенате

Определена дата начала процесса по импичменту Трампу в сенате

Процесс импичмента бывшему президенту США Дональду Трампу начнется 8 февраля, заявил лидер большинства в сенате демократ Чак Шумер. РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T02:15

2021-01-23T02:15

2021-01-23T05:03

захват капитолия в вашингтоне

второй импичмент дональду трампу

дональд трамп

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости, Алексей Богдановский. Процесс импичмента бывшему президенту США Дональду Трампу начнется 8 февраля, заявил лидер большинства в сенате демократ Чак Шумер.Шумер уточнил, что за две недели обе стороны - обвинения и защиты - получат возможность подготовиться к процессу и сформулировать свои позиции в специальных документах для процесса.Ранее демократы настаивали на том, чтобы начать процесс импичмента уже на следующей неделе, в то время как республиканцы предлагали начать его после 13 февраля. Таким образом, торг завершился компромиссом: демократы согласились на двухнедельную, но не трехнедельную отсрочку процесса.Палата представителей вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу в связи с беспорядками 6 января, когда сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия США.Среди специалистов по конституционному праву в США нет единого мнения насчет того, можно ли вынести импичмент задним числом, уже после того, как глава государства ушел в отставку. Прецеденты такого рода случались, но ни один суд пока не решал вопрос о конституционности таких действий конгресса. Вопрос об импичменте имеет не только теоретическое значение в случае Трампа: если его осудят в сенате, его далее можно будет отдельным голосованием лишить права вновь занимать выборные должности. Трамп в прошлом не исключал, что будет баллотироваться на пост президента в 2024 году.

https://ria.ru/20210122/knopka-1594135261.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210122/tramp-1594185498.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

второй импичмент дональду трампу, дональд трамп, сша, в мире