https://ria.ru/20210123/gromov-1594282109.html

Адмирал назвал Феликса Громова хорошим моряком

Адмирал назвал Феликса Громова хорошим моряком

Первый главком ВМФ, назначенный на эту должность в постсоветской России, Феликс Громов принял флот в самое сложное для России время и был вынужден принимать... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T14:51

2021-01-23T14:51

2021-01-23T14:54

владимир комоедов

борис громов

вмф рф

безопасность

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Первый главком ВМФ, назначенный на эту должность в постсоветской России, Феликс Громов принял флот в самое сложное для России время и был вынужден принимать самые непопулярные решения, заявил РИА Новости в субботу адмирал Владимир Комоедов, служивший в тот период на Балтийской эскадре.Ранее руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин сообщил РИА Новости, что главнокомандующий Военно-морским флотом в 1992-1997 годах адмирал Громов умер на 84 году жизни.В то же время адмирал отметил, что на флоте к Громову относились с уважением и добрая память о нем сохранится среди матросов и высшего офицерского состава.

https://radiosputnik.ria.ru/20201229/gremyaschiy-1591381772.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир комоедов, борис громов, вмф рф, безопасность