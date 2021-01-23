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Адмирал назвал Феликса Громова хорошим моряком
Адмирал назвал Феликса Громова хорошим моряком
Первый главком ВМФ, назначенный на эту должность в постсоветской России, Феликс Громов принял флот в самое сложное для России время и был вынужден принимать... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T14:51
2021-01-23T14:54
владимир комоедов
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Первый главком ВМФ, назначенный на эту должность в постсоветской России, Феликс Громов принял флот в самое сложное для России время и был вынужден принимать самые непопулярные решения, заявил РИА Новости в субботу адмирал Владимир Комоедов, служивший в тот период на Балтийской эскадре.Ранее руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин сообщил РИА Новости, что главнокомандующий Военно-морским флотом в 1992-1997 годах адмирал Громов умер на 84 году жизни.В то же время адмирал отметил, что на флоте к Громову относились с уважением и добрая память о нем сохранится среди матросов и высшего офицерского состава.
https://radiosputnik.ria.ru/20201229/gremyaschiy-1591381772.html
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владимир комоедов, борис громов, вмф рф, безопасность

Адмирал назвал Феликса Громова хорошим моряком

14:51 23.01.2021 (обновлено: 14:54 23.01.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Компанийченко Виктор Черномырдин, адмирал Феликс Громов и министр обороны РФ Игорь Николаевич Родионов принимают парад на празднике, посвященном 300-летию Российского флота
 Виктор Черномырдин, адмирал Феликс Громов и министр обороны РФ Игорь Николаевич Родионов принимают парад на празднике, посвященном 300-летию Российского флота - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
© РИА Новости / Сергей Компанийченко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Первый главком ВМФ, назначенный на эту должность в постсоветской России, Феликс Громов принял флот в самое сложное для России время и был вынужден принимать самые непопулярные решения, заявил РИА Новости в субботу адмирал Владимир Комоедов, служивший в тот период на Балтийской эскадре.
Ранее руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин сообщил РИА Новости, что главнокомандующий Военно-морским флотом в 1992-1997 годах адмирал Громов умер на 84 году жизни.
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"Феликс Николаевич принял вахту в непростое для флота и страны в целом время - он был хорошим моряком, знающим своё дело человеком и поэтому выполнял свои обязанности на высоком уровне. Он вынужден был принимать "ненормальные" решения: пришлось многих сокращать, отдавать корабли "под нож", потому что средств для содержания флота в то время не было", - сказал Комоедов.
В то же время адмирал отметил, что на флоте к Громову относились с уважением и добрая память о нем сохранится среди матросов и высшего офицерского состава.
"Когда я был командиром Балтийской эскадры, он приезжал с проверками, профессионально рассматривал недостатки кораблей, ставил задачи перед промышленностью, но время было не то - финансирование было скудное, но тем не менее он смог продержать ВМФ "на плаву", - отметил Комоедов.
 
Владимир КомоедовБорис ГромовВМФ РФБезопасность
 
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