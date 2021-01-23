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https://ria.ru/20210123/gripp-1594262889.html
В Роспотребнадзоре объяснили исчезновение гриппа
В Роспотребнадзоре объяснили исчезновение гриппа
Ношение масок, соблюдение социальной дистанции, ограничение контактов и мытье рук препятствуют не только распространению коронавируса, но и гриппа, пояснил... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T11:43
2021-01-23T12:46
ринат максютов
михаил лебедев
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
александр гинцбург
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
европа
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Ношение масок, соблюдение социальной дистанции, ограничение контактов и мытье рук препятствуют не только распространению коронавируса, но и гриппа, пояснил "Аргументам и фактам" вирусолог-эпидемиолог, эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.Он напомнил, что грипп появляется в ноябре, а его пик приходится на середину-конец января. Сейчас благодаря соблюдаемым мерам ситуация благополучна не только в России, но и в Европе. Кроме того, в России от гриппа привили около 60 процентов населения, а в некоторых регионах страны эта цифра достигала и 70 процентов.При этом Лебедев подчеркнул, что прививка от гриппа не защищает от коронавируса и наоборот. Срок защиты прививки от гриппа составляет полгода, поэтому прошлогодняя вакцина не сможет защитить человека в этом году.Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее рассказал, что к концу следующего года может появиться вакцина, которая защитит сразу и от гриппа, и от коронавируса. Технологии для создания таких препаратов уже отработаны, а клинические испытания начнутся в начале следующего года, отметил он. Также о создании вакцины, защищающей от коронавируса и гриппа рассказывал и директор научного центра "Вектор" Ринат Максютов — ее испытания стартовали в ноябре на животных.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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ринат максютов, михаил лебедев, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), европа, грипп, общество

В Роспотребнадзоре объяснили исчезновение гриппа

11:43 23.01.2021 (обновлено: 12:46 23.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛюди в подземном пешеходном переходе между станциями "Динамо" и "Петровский парк"
Люди в подземном пешеходном переходе между станциями Динамо и Петровский парк - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Ношение масок, соблюдение социальной дистанции, ограничение контактов и мытье рук препятствуют не только распространению коронавируса, но и гриппа, пояснил "Аргументам и фактам" вирусолог-эпидемиолог, эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.
Он напомнил, что грипп появляется в ноябре, а его пик приходится на середину-конец января. Сейчас благодаря соблюдаемым мерам ситуация благополучна не только в России, но и в Европе. Кроме того, в России от гриппа привили около 60 процентов населения, а в некоторых регионах страны эта цифра достигала и 70 процентов.
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28 декабря 2020, 18:07Распространение коронавируса
Гинцбург назвал отличие COVID-19 от гриппа
При этом Лебедев подчеркнул, что прививка от гриппа не защищает от коронавируса и наоборот. Срок защиты прививки от гриппа составляет полгода, поэтому прошлогодняя вакцина не сможет защитить человека в этом году.

"Однако, поскольку появление новых штаммов не ожидается, есть надежда, что у тех, кто не прошел вакцинацию, в этом сезоне также есть защита от гриппа за счет "иммунологической памяти"", — пояснил вирусолог.

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее рассказал, что к концу следующего года может появиться вакцина, которая защитит сразу и от гриппа, и от коронавируса. Технологии для создания таких препаратов уже отработаны, а клинические испытания начнутся в начале следующего года, отметил он. Также о создании вакцины, защищающей от коронавируса и гриппа рассказывал и директор научного центра "Вектор" Ринат Максютов — ее испытания стартовали в ноябре на животных.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Ринат МаксютовМихаил ЛебедевКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАлександр ГинцбургЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ЕвропаГриппОбщество
 
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