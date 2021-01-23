https://ria.ru/20210123/gripp-1594262889.html

В Роспотребнадзоре объяснили исчезновение гриппа

В Роспотребнадзоре объяснили исчезновение гриппа

Ношение масок, соблюдение социальной дистанции, ограничение контактов и мытье рук препятствуют не только распространению коронавируса, но и гриппа, пояснил... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T11:43

2021-01-23T11:43

2021-01-23T12:46

ринат максютов

михаил лебедев

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

александр гинцбург

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

европа

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Ношение масок, соблюдение социальной дистанции, ограничение контактов и мытье рук препятствуют не только распространению коронавируса, но и гриппа, пояснил "Аргументам и фактам" вирусолог-эпидемиолог, эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.Он напомнил, что грипп появляется в ноябре, а его пик приходится на середину-конец января. Сейчас благодаря соблюдаемым мерам ситуация благополучна не только в России, но и в Европе. Кроме того, в России от гриппа привили около 60 процентов населения, а в некоторых регионах страны эта цифра достигала и 70 процентов.При этом Лебедев подчеркнул, что прививка от гриппа не защищает от коронавируса и наоборот. Срок защиты прививки от гриппа составляет полгода, поэтому прошлогодняя вакцина не сможет защитить человека в этом году.Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее рассказал, что к концу следующего года может появиться вакцина, которая защитит сразу и от гриппа, и от коронавируса. Технологии для создания таких препаратов уже отработаны, а клинические испытания начнутся в начале следующего года, отметил он. Также о создании вакцины, защищающей от коронавируса и гриппа рассказывал и директор научного центра "Вектор" Ринат Максютов — ее испытания стартовали в ноябре на животных.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201228/koronavirus-1591276134.html

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