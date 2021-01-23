В Роспотребнадзоре объяснили исчезновение гриппа
11:43 23.01.2021 (обновлено: 12:46 23.01.2021)
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛюди в подземном пешеходном переходе между станциями "Динамо" и "Петровский парк"
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Ношение масок, соблюдение социальной дистанции, ограничение контактов и мытье рук препятствуют не только распространению коронавируса, но и гриппа, пояснил "Аргументам и фактам" вирусолог-эпидемиолог, эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.
Он напомнил, что грипп появляется в ноябре, а его пик приходится на середину-конец января. Сейчас благодаря соблюдаемым мерам ситуация благополучна не только в России, но и в Европе. Кроме того, в России от гриппа привили около 60 процентов населения, а в некоторых регионах страны эта цифра достигала и 70 процентов.
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При этом Лебедев подчеркнул, что прививка от гриппа не защищает от коронавируса и наоборот. Срок защиты прививки от гриппа составляет полгода, поэтому прошлогодняя вакцина не сможет защитить человека в этом году.
"Однако, поскольку появление новых штаммов не ожидается, есть надежда, что у тех, кто не прошел вакцинацию, в этом сезоне также есть защита от гриппа за счет "иммунологической памяти"", — пояснил вирусолог.
Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее рассказал, что к концу следующего года может появиться вакцина, которая защитит сразу и от гриппа, и от коронавируса. Технологии для создания таких препаратов уже отработаны, а клинические испытания начнутся в начале следующего года, отметил он. Также о создании вакцины, защищающей от коронавируса и гриппа рассказывал и директор научного центра "Вектор" Ринат Максютов — ее испытания стартовали в ноябре на животных.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.