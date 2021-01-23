https://ria.ru/20210123/gorod-1594285932.html

Китайского журналиста испугали условия жизни в российском городе

Китайского журналиста испугали условия жизни в российском городе

Журналист Жэнь Ханьфэй был шокирован жизнью в Якутске при экстремально низких температурах. Самые впечатляющие факты о городе он описал в издании "Хуаньцю... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T15:29

2021-01-23T15:29

2021-01-23T21:48

в россии

якутск

общество

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Журналист Жэнь Ханьфэй был шокирован жизнью в Якутске при экстремально низких температурах. Самые впечатляющие факты о городе он описал в издании "Хуаньцю шибао". Больше всего китайского журналиста поразило устройство города, а также строительство в условиях вечной мерзлоты. Ханьфэй назвал городские коммуникации, проложенные по земле из-за мерзлого и твердого грунта, "кишками, которые вытащили из тела". Также его впечатлило то, как жители Якутска борются с последствиями низких температур — например, отогревают автомобили или строят теплые автобусные остановки. Ханьфэй также посочувствовал людям, носящим очки, и предположил, что зимой в Якутске при холодной температуре примерзшая к лицу оправа может нанести серьезный вред коже. По мнению журналиста, Якутск и его окрестности, несмотря на тяжелые жизненные условия, богаты на достопримечательности и имеют огромный потенциал для развития туризма, а также привлечения деятелей искусства. Например, Ханьфэй упомянул фестиваль всевозможных Дедов Морозов в селе Томтор.Полную версию материала читайте на Inosmi >>

https://ria.ru/20201002/rabota-1578088372.html

якутск

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в россии, якутск, общество