https://ria.ru/20210123/glaz-1594306264.html

Мужчине выбили глаз во время незаконной акции в Москве

Мужчине выбили глаз во время незаконной акции в Москве

Водителю автомобиля с "мигалкой", стекло которого разбили в ходе несогласованной акции в Москве, выбили глаз, мужчина госпитализирован, сообщил в субботу РИА... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T18:30

2021-01-23T18:30

2021-01-23T20:12

елена крылова

генеральная прокуратура рф

россия

москва

происшествия

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Водителю автомобиля с "мигалкой", стекло которого разбили в ходе несогласованной акции в Москве, выбили глаз, мужчина госпитализирован, сообщил в субботу РИА Новости источник.Инцидент произошел в субботу на Цветном бульваре, где собрались участники несогласованной акции.В управделами президента России просят водителей автопарка по возможности продумывать маршруты поездок по Москве так, чтобы избежать возможного проявления агрессии со стороны участников несогласованного митинга, сообщила РИА Новости пресс-секретарь ведомства Елена Крылова.Она также отметила, что водители этих машин просто делают свою работу. "Водители исполняют свои обязанности. Страшно видеть акты агрессии к людям, которые просто выполняют свою работу", — добавила Крылова.МВД России и Генпрокуратура ранее предупредили об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".

https://ria.ru/20210123/shkolniki-1594304403.html

https://ria.ru/20210123/navalnyy-1594207350.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена крылова, генеральная прокуратура рф, россия, москва, происшествия