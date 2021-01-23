Мужчине выбили глаз во время незаконной акции в Москве
18:30 23.01.2021 (обновлено: 20:12 23.01.2021)
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального у здания Московского цирка Никулина на Цветном бульваре
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Водителю автомобиля с "мигалкой", стекло которого разбили в ходе несогласованной акции в Москве, выбили глаз, мужчина госпитализирован, сообщил в субботу РИА Новости источник.
Инцидент произошел в субботу на Цветном бульваре, где собрались участники несогласованной акции.
"Водителю выбили глаз. Сейчас в больницу повезли. Подробности уточняются", — сказал собеседник агентства.
В управделами президента России просят водителей автопарка по возможности продумывать маршруты поездок по Москве так, чтобы избежать возможного проявления агрессии со стороны участников несогласованного митинга, сообщила РИА Новости пресс-секретарь ведомства Елена Крылова.
"Пользуясь случаем, мы просим водителей нашего транспортного цеха по возможности выбирать пути объезда и планировать свой маршрут, чтобы избежать агрессии со стороны участников несанкционированного мероприятия в свой адрес", — сказала Крылова.
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Она также отметила, что водители этих машин просто делают свою работу. "Водители исполняют свои обязанности. Страшно видеть акты агрессии к людям, которые просто выполняют свою работу", — добавила Крылова.
МВД России и Генпрокуратура ранее предупредили об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".