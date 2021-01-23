https://ria.ru/20210123/evrosoyuz-1594314750.html

В Евросоюзе прокомментировали незаконные акции в России

В Евросоюзе прокомментировали незаконные акции в России

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что с беспокойством следит за несогласованными акциями в России. РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T19:55

2021-01-23T19:55

2021-01-23T19:55

россия

ольга ярославская

жозеп боррель

евросоюз

генеральная прокуратура рф

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 23 янв - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что с беспокойством следит за несогласованными акциями в России.Глава дипломатии ЕС также напомнил, что в понедельник на Совете глав МИД ЕС в Брюсселе будут обсуждаться "дальнейшие шаги" по отношению к России.Ранее с комментарием по поводу несогласованных акций в России выступило посольство США. Заявление сделал и МИД Британии. МИД РФ в ответ призвал не вмешиваться во внутренние дела России.МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Отдельное внимание уделяется школьникам – родителей просят оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".Власти российских городов, отказывая ранее в проведении массовых мероприятий, объясняли это сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.

https://ria.ru/20210121/navalnyy-1594060543.html

https://ria.ru/20210123/shkolniki-1594304403.html

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россия, ольга ярославская, жозеп боррель, евросоюз, генеральная прокуратура рф, в мире