https://ria.ru/20210123/elka-1594283249.html
Главная новогодняя елка России покинула Кремль
Главная новогодняя елка России покинула Кремль
Специалисты вывезли елку с Соборной площади Кремля, сообщила РИА Новости пресс-секретарь управделами президента РФ Елена Крылова. РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T15:02
2021-01-23T15:02
2021-01-23T15:02
новый год—2021
россия
елена крылова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590359542_0:30:3072:1758_1920x0_80_0_0_208221c1d13ef37fe3575f39a647e95a.jpg
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Специалисты вывезли елку с Соборной площади Кремля, сообщила РИА Новости пресс-секретарь управделами президента РФ Елена Крылова.По ее словам, традиционно из древесины новогодней елки будут сделаны сувениры.
https://ria.ru/20210111/zakony-1591537772.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590359542_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_c51aab77b42e91ea53d3c2d8784c1668.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, елена крылова