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На Украине заявили о задержании "агента ФСБ" по прозвищу Джигурда
На Украине заявили о задержании "агента ФСБ" по прозвищу Джигурда
Сотрудники службы безопасности Украины в Херсонской области заявили о задержании мужчины, который якобы является агентом ФСБ России по прозвищу "Джигурда"... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T19:56
2021-01-23T22:39
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Сотрудники службы безопасности Украины в Херсонской области заявили о задержании мужчины, который якобы является агентом ФСБ России по прозвищу "Джигурда". Сообщение об этом появилось на официальном сайте украинской спецслужбы. В СБУ утверждают, что задержанный мужчина якобы получил денежное вознаграждение от своих кураторов за организацию массовых протестов на территории Украины с целью дестабилизации обстановки в стране. В частности, по мнению СБУ, задержанный якобы причастен к "тарифному Майдану".Также он, по утверждению СБУ, должен был собирать информацию о положении дел в украинской экономике. Задача агента "Джигурда" якобы заключалась в формировании протестного настроения в приграничных с республикой Крым украинских регионах и возможного в будущем выхода некоторых частей Украины из состава страны.Его обвиняют по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. В данный момент продолжается досудебное следствие.
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служба безопасности украины, республика крым, украина, в мире

На Украине заявили о задержании "агента ФСБ" по прозвищу Джигурда

19:56 23.01.2021 (обновлено: 22:39 23.01.2021)
 
© РИА Новости / СтрингерТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Сотрудники службы безопасности Украины в Херсонской области заявили о задержании мужчины, который якобы является агентом ФСБ России по прозвищу "Джигурда". Сообщение об этом появилось на официальном сайте украинской спецслужбы.
В СБУ утверждают, что задержанный мужчина якобы получил денежное вознаграждение от своих кураторов за организацию массовых протестов на территории Украины с целью дестабилизации обстановки в стране. В частности, по мнению СБУ, задержанный якобы причастен к "тарифному Майдану".
Также он, по утверждению СБУ, должен был собирать информацию о положении дел в украинской экономике. Задача агента "Джигурда" якобы заключалась в формировании протестного настроения в приграничных с республикой Крым украинских регионах и возможного в будущем выхода некоторых частей Украины из состава страны.
Его обвиняют по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. В данный момент продолжается досудебное следствие.
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