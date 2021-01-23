В Саратове столкнулись машина полиции и скорая, один человек погиб
14:07 23.01.2021 (обновлено: 14:25 23.01.2021)
© Фото : СУСК по Саратовской областиДТП в Кировском районе города Саратова
© Фото : СУСК по Саратовской области
САРАТОВ, 23 янв - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Служебный автомобиль полиции и карета скорой помощи столкнулись в субботу в центре Саратова, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД. По данным минздрава области, пациент из "скорой" скончался, фельдшер пострадала.
Столкновение служебного автомобиля полиции "Лада Гранта" и машины скорой помощи произошло в 11.30 (10.30 мск) на пересечении улиц Кутякова и Астраханской.
"В результате столкновения произошло опрокидывание машины скорой помощи… По предварительной информации, "Лада Гранта", за рулем которой находился участковый уполномоченный полиции 1981 года рождения, двигалась на разрешающий сигнал светофора, автомобиль скорой медицинской помощи проезжал перекресток с проблесковыми маячками без звукового сигнала. В настоящее время в отношении сотрудника полиции назначена служебная проверка", - сказала начальник пресс-службы главка МВД Анастасия Захарова.
Она отметила, что в момент ДТП полицейский был трезв. На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства ДТП.
Пресс-секретарь областного минздрава Анастасия Усова уточнила РИА Новости, что в результате ДТП фельдшер "скорой" пострадала, а пациент, которого везли на госпитализацию, по прибытии в лечебное учреждение умер.
"По оперативным данным, на момент аварии в карете скорой помощи находился пациент, которого госпитализировали в один из стационаров. В результате ДТП пострадала фельдшер скорой помощи. Ее в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в одно из лечебных учреждений Саратова, где оказывают ей всю необходимую медицинскую помощь. Пациент был госпитализирован другой бригадой в стационар по первоначальной патологии. К сожалению, не смотря на все проводимые реанимационные мероприятия, пациент скончался в лечебном учреждении", - сказала собеседница агентства.
Как сообщило управление СК РФ по региону, по факту столкновения автомобиля скорой помощи, перевозившего пациента в лечебное учреждение, и полицейского автомобиля начата доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.