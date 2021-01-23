https://ria.ru/20210123/dtp-1594277207.html

В Саратове столкнулись машина полиции и скорая, один человек погиб

В Саратове столкнулись машина полиции и скорая, один человек погиб

Служебный автомобиль полиции и карета скорой помощи столкнулись в субботу в центре Саратова, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД. По... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T14:07

2021-01-23T14:07

2021-01-23T14:25

саратов

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/17/1594277490_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_555be47a7e01e7ab795a10c7f38e2366.jpg

САРАТОВ, 23 янв - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Служебный автомобиль полиции и карета скорой помощи столкнулись в субботу в центре Саратова, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД. По данным минздрава области, пациент из "скорой" скончался, фельдшер пострадала.Столкновение служебного автомобиля полиции "Лада Гранта" и машины скорой помощи произошло в 11.30 (10.30 мск) на пересечении улиц Кутякова и Астраханской.Она отметила, что в момент ДТП полицейский был трезв. На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства ДТП.Пресс-секретарь областного минздрава Анастасия Усова уточнила РИА Новости, что в результате ДТП фельдшер "скорой" пострадала, а пациент, которого везли на госпитализацию, по прибытии в лечебное учреждение умер.Как сообщило управление СК РФ по региону, по факту столкновения автомобиля скорой помощи, перевозившего пациента в лечебное учреждение, и полицейского автомобиля начата доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20210122/avariya-1594044470.html

саратов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саратов, происшествия