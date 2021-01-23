https://ria.ru/20210123/donbass-1594282420.html

В ЛНР заявили о перехвате украинского беспилотника в Донбассе

В ЛНР заявили о перехвате украинского беспилотника в Донбассе

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу беспилотного летательного аппарата (БПЛА) украинских силовиков у линии... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T14:55

2021-01-23T14:55

2021-01-23T14:55

ситуация в днр и лнр

донбасс

луганская народная республика

вооруженные силы украины

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/132922/73/1329227305_0:162:2000:1287_1920x0_80_0_0_cf168f064cea737275abad92cd0f0de9.jpg

ЛУГАНСК, 23 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу беспилотного летательного аппарата (БПЛА) украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, заявили журналистам в субботу официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.Ранее в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что украинские силовики применили ударный беспилотник по поселку Старомихайловка на окраине Донецка, в результате чего погиб ополченец. Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены Минскими соглашениями."В зонах ответственности 26-ой артиллерийской и 92-ой механизированной бригад (ВС Украины, - ред.) в районах населенных пунктах Боровеньки (под контролем Киева - Прим. ред.) Боровеньки и Золотое (частично под контролем Киева - Прим. ред.), отмечена работа БПЛА "Фурия", - заявил Осадчий.Он уточнил, что при помощи данного БПЛА украинские силовики следили за квадрокоптером Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, работавшем в данном районе.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20210123/donbass-1594258023.html

донбасс

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, донбасс, луганская народная республика, вооруженные силы украины, в мире