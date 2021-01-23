В ЛНР заявили о перехвате украинского беспилотника в Донбассе
© РИА Новости / Олеся ПотаповаВоеннослужащие Народной милиции ЛНР (бригада "Призрак") на позициях в поселке Донецкий на линии соприкосновения
ЛУГАНСК, 23 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу беспилотного летательного аппарата (БПЛА) украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, заявили журналистам в субботу официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Ранее в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что украинские силовики применили ударный беспилотник по поселку Старомихайловка на окраине Донецка, в результате чего погиб ополченец. Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены Минскими соглашениями.
"В зонах ответственности 26-ой артиллерийской и 92-ой механизированной бригад (ВС Украины, - ред.) в районах населенных пунктах Боровеньки (под контролем Киева - Прим. ред.) Боровеньки и Золотое (частично под контролем Киева - Прим. ред.), отмечена работа БПЛА "Фурия", - заявил Осадчий.
Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
9 декабря 2019, 21:34ИнфографикаМинские соглашения