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В ЛНР заявили о перехвате украинского беспилотника в Донбассе
В ЛНР заявили о перехвате украинского беспилотника в Донбассе
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу беспилотного летательного аппарата (БПЛА) украинских силовиков у линии... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T14:55
2021-01-23T14:55
ситуация в днр и лнр
донбасс
луганская народная республика
вооруженные силы украины
в мире
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ЛУГАНСК, 23 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу беспилотного летательного аппарата (БПЛА) украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, заявили журналистам в субботу официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.Ранее в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что украинские силовики применили ударный беспилотник по поселку Старомихайловка на окраине Донецка, в результате чего погиб ополченец. Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены Минскими соглашениями."В зонах ответственности 26-ой артиллерийской и 92-ой механизированной бригад (ВС Украины, - ред.) в районах населенных пунктах Боровеньки (под контролем Киева - Прим. ред.) Боровеньки и Золотое (частично под контролем Киева - Прим. ред.), отмечена работа БПЛА "Фурия", - заявил Осадчий.Он уточнил, что при помощи данного БПЛА украинские силовики следили за квадрокоптером Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, работавшем в данном районе.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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ситуация в днр и лнр, донбасс, луганская народная республика, вооруженные силы украины, в мире

В ЛНР заявили о перехвате украинского беспилотника в Донбассе

14:55 23.01.2021
 
© РИА Новости / Олеся ПотаповаВоеннослужащие Народной милиции ЛНР (бригада "Призрак") на позициях в поселке Донецкий на линии соприкосновения
Военнослужащие Народной милиции ЛНР (бригада Призрак) на позициях в поселке Донецкий на линии соприкосновения - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
© РИА Новости / Олеся Потапова
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 23 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу беспилотного летательного аппарата (БПЛА) украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, заявили журналистам в субботу официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Ранее в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что украинские силовики применили ударный беспилотник по поселку Старомихайловка на окраине Донецка, в результате чего погиб ополченец. Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены Минскими соглашениями.
Патруль ОБСЕ у КПП Золотое в Донбассе - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
10:52
ЛНР обвинила Киев в размещении бронетехники в жилых районах Донбасса
"В зонах ответственности 26-ой артиллерийской и 92-ой механизированной бригад (ВС Украины, - ред.) в районах населенных пунктах Боровеньки (под контролем Киева - Прим. ред.) Боровеньки и Золотое (частично под контролем Киева - Прим. ред.), отмечена работа БПЛА "Фурия", - заявил Осадчий.
Он уточнил, что при помощи данного БПЛА украинские силовики следили за квадрокоптером Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, работавшем в данном районе.
Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Минские соглашения - РИА Новости, 1920, 09.12.2019
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
 
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