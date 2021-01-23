https://ria.ru/20210123/donbass-1594277552.html

В ДНР обвинили силовиков в ударе с беспилотника по окраинам Донецка

В ДНР обвинили силовиков в ударе с беспилотника по окраинам Донецка

Украинские силовики применили ударный беспилотник по поселку Старомихайловка на окраине Донецка, погиб ополченец самопровозглашенной Донецкой народной... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T14:12

2021-01-23T14:12

2021-01-23T14:12

минские соглашения

старомихайловка

днр

донецкая народная республика

донецк (донецкая область)

украина

в мире

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ДОНЕЦК, 23 янв - РИА Новости. Украинские силовики применили ударный беспилотник по поселку Старомихайловка на окраине Донецка, погиб ополченец самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявили в субботу журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В Донбассе с 27 июля 2020 года вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта."В 11.40 (совпадает с мск) вооруженные формирования Украины, используя ударный БПЛА, нанесли удар по позициям Народной милиции ДНР в районе Старомихайловки. В результате сброса взрывного устройства погиб защитник нашей республики", - сказал представитель ДНР в СЦКК.Он отметил, что ситуация на линии соприкосновения ухудшается, активизация боевых действий фиксируется на всех направлениях."Призываем украинскую сторону прекратить вооруженные провокации, иначе мы будем вынуждены дать адекватный симметричный ответ", - добавил представитель ведомства.Согласно Минским соглашениям, применение беспилотников вблизи линии соприкосновения сторонами конфликта запрещено.

https://ria.ru/20210123/donbass-1594258023.html

старомихайловка

донецкая народная республика

донецк (донецкая область)

украина

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минские соглашения, старомихайловка, днр, донецкая народная республика, донецк (донецкая область), украина, в мире